David Byrne revela o novo single "She Explains Things To Me" Após anunciar no mês passado seu primeiro álbum em sete anos, Who Is the Sky?, e uma subsequente turnê mundial, David Byrne divulga... Cartão de Visita|Do R7 17/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h17 )

Escute aqui.

Após anunciar no mês passado seu primeiro álbum em sete anos, Who Is the Sky?, e uma subsequente turnê mundial, David Byrne divulga hoje o mais novo single do projeto, “She Explains Things to Me”. A lenda da música também revelou quatro novas apresentações em cidades previamente anunciadas.

“She Explains Things to Me” mergulha em algumas das temáticas centrais de Who Is the Sky?, sendo parcialmente inspirada pelo livro Men Explain Things to Me, de Rebecca Solnit. Por meio do monólogo interno de seu narrador, Byrne reflete sobre a forma como homens frequentemente deslegitimam as ideias e pontos de vista das mulheres.

Com lançamento previsto para 5 de setembro pela Matador Records, Who Is the Sky? é o sucessor do aclamado álbum American Utopia, de 2018 — que rendeu adaptação para a Broadway e um filme dirigido por Spike Lee para a HBO. O novo disco foi produzido pelo vencedor do Grammy Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), e conta com 12 faixas arranjadas pelo conjunto nova-iorquino de câmara Ghost Train Orchestra. Entre os convidados estão Hayley Williams (Paramore), St. Vincent e Tom Skinner (The Smile).

‌



O novo álbum foi apresentado inicialmente pelo single “Everybody Laughs”, que estabelece o tom de Who Is the Sky? com temas universais sobre conexão humana e o potencial de unidade social em meio ao caos do mundo contemporâneo. A faixa recebeu elogios de diversos veículos e ganhou um videoclipe dirigido pelo artista multimídia Gabriel Barcia-Colombo.

Sobre o espírito por trás de Who Is the Sky?, Byrne comenta: “Na minha idade, pelo menos no meu caso, surge uma atitude de ‘não me importo com o que pensam’. Posso sair da minha zona de conforto com a segurança de já saber, mais ou menos, quem eu sou e o que estou fazendo. Dito isso, cada conjunto de músicas, cada canção, é uma nova aventura. Sempre tem um pouco de ‘como vou resolver isso?’. Nem toda colaboração funciona, mas quando dá certo, é porque consigo comunicar claramente o que estou tentando fazer. E, a partir disso, estamos juntos seguindo rumo ao mesmo lugar desconhecido.”

‌



Who Is the Sky? tracklist:

Everybody Laughs

‌



When We Are Singing

My Apartment Is My Friend

A Door Called No

What Is the Reason for It?

I Met the Buddha at a Downtown Party

Don't Be Like That

The Avant Garde

Moisturizing Thing

I'm an Outsider

She Explains Things to Me

The Truth

