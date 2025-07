Dayseeker anuncia novo álbum “Creature In the Black Night” e lança a faixa título O álbum tem estreia prevista para 24 de Outubro via Spinefarm Records Cartão de Visita|Do R7 14/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h17 ) twitter

Escute aqui.

A banda Dayseeker, do sul da Califórnia — formada por Rory Rodriguez (vocais), Gino Sgambelluri (guitarra), Ramone Valerio (baixo) e Zac Mayfield (bateria) — está empolgada em anunciar seu sexto álbum, Creature In the Black Night.

Produzido por Daniel Braunstein (Spiritbox, Silent Planet) e mixado por Zakk Cervini (Blink-182, Bring Me The Horizon, Lorna Shore), o álbum é o trabalho mais imersivo e intencional do Dayseeker até agora — sombrio, cinematográfico e permeado por uma corrente emocional intensa (e sedutoramente obscura).

Hoje, a banda também divulgou o clipe da faixa-título. A música é um hino melancólico e etéreo — tudo aquilo que os fãs aprenderam a amar no som do Dayseeker: transições vocais impressionantes e dramáticas, o falsete inconfundível de Rodriguez, uma tensão sonora crescente que explode em clímax, além de melodias delicadas que coexistem com breakdowns arrebatadores.

“‘Creature In The Black Night’ é o lado mais sombrio da sua consciência te dominando”, revela Rodriguez sobre a faixa. “É sobre aquela sensação intensa da qual você se torna dependente e não consegue ignorar.” A música chega após o lançamento de “Pale Moonlight”, divulgada no fim de abril e que já acumula mais de 10 milhões de streams.

Embora não seja um álbum conceitual no sentido tradicional, Creature in the Black Night apresenta uma coesão temática — da identidade visual sombria e iconografia da Morte à atmosfera sinistra, passando pela forma como as músicas se desenrolam como capítulos de uma história. “Existe uma vibração inspirada em filmes de terror que surgiu logo no começo”, explica Rodriguez. “Não foi algo planejado. Mas, quando começou a aparecer nas músicas, decidimos abraçar essa estética.”

Fãs que esperavam uma queda melancólica em direção à depressão podem se surpreender — Creature in the Black Night traz arestas mais afiadas, riffs mais pesados e uma nova clareza. “Havia essa ideia de que a gente ficaria cada vez mais comercial com o tempo”, diz Rodriguez. “Mas acho que aconteceu o contrário — estamos fazendo mais riffs, eu estou gritando mais. E isso é bom. Parece honesto.”

O Dayseeker não apenas evoluiu. Eles ascenderam.

CREATURE IN THE BLACK NIGHT TRACKLIST:

"Pale Moonlight"

"Creature In The Black Night"

"Crawl Back To My Coffin"

"Shapeshift"

"Soulburn"

"Bloodlust"

"Cemetery Blues"

"Nocturnal Remedy"

"The Living Dead"

"Meet The Reaper"

"Forgotten Ghost"