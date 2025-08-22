Dayseeker lança novo single “Shapeshift” com clipe - Assista agora O novo álbum Creature In The Black Night chega em 24 de outubro pela Spinefarm Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h18 ) twitter

O novo álbum Creature In The Black Night chega em 24 de outubro pela Spinefarm

Hoje, a banda do sul da Califórnia DAYSEEKER — Rory Rodriguez [vocais], Gino Sgambelluri [guitarra], Ramone Valerio [baixo] e Zac Mayfield [bateria] — lançou o vídeo do novo single “Shapeshift”.

“Essa música fala sobre a ansiedade com a qual convivo diariamente”, diz Rodriguez. “É uma carta aberta para mim mesmo sobre como ela me transforma e molda em uma versão diferente de mim.”

A faixa é o terceiro single do recém-anunciado novo álbum da banda, Creature In The Black Night, que será lançado em 24 de outubro pelo selo Spinefarm. Faça o pré-save aqui.

Produzido por Daniel Braunstein (Spiritbox, Silent Planet) e mixado por Zakk Cervini (Blink-182, Bring Me The Horizon, Lorna Shore), o álbum é o trabalho mais imersivo e intencional do Dayseeker até hoje: sombrio, cinematográfico e permeado por uma corrente emocional intensa (e sedutora).

Embora não seja um álbum conceitual no sentido tradicional, Creature in the Black Night apresenta uma coesão temática — desde sua identidade visual sombria, a iconografia do Ceifador e a atmosfera ameaçadora, até o modo como as músicas se desenrolam como capítulos. “Há uma vibe inspirada no horror que surgiu desde o início”, explica Rodriguez. “Não foi planejado. Mas, assim que começou a aparecer nas músicas, nós a abraçamos.”

Fãs que esperavam uma descida melancólica à depressão podem se surpreender — Creature In The Black Night tem arestas mais afiadas, riffs mais pesados e uma nova sensação de clareza. "Havia a ideia de que nos tornaríamos cada vez mais comerciais com o tempo", diz Rodriguez. "Mas acho que aconteceu o oposto — estamos criando riffs mais intensos, eu estou gritando mais. E isso é bom. É honesto."

O Dayseeker não apenas evoluiu. Eles ascenderam.

TRACKLIST DE CREATURE IN THE BLACK NIGHT:

"Pale Moonlight"

"Creature In The Black Night"

"Crawl Back To My Coffin"

"Shapeshift"

"Soulburn"

"Bloodlust"

"Cemetery Blues"

"Nocturnal Remedy"

"The Living Dead"

"Meet The Reaper"

"Forgotten Ghost"