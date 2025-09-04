Logo R7.com
Deezer celebra o aniversário de Beyoncé com ranking das músicas favoritas dos fãs brasileiros

"TEXAS HOLD 'EM", "Halo" e "Crazy In Love" estão entre as faixas mais ouvidas no país

Cartão de Visita - Entretenimento

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mais conhecida apenas como Beyoncé, completa 44 anos nesta quinta-feira, 4 de setembro. Reconhecida como uma das maiores artistas da música mundial, a cantora acumula recordes históricos — incluindo mais de 30 Grammys — e é referência de empoderamento feminino e da cultura negra.

Natural de Houston (Texas), Beyoncé iniciou sua carreira ainda criança, ganhou projeção com o grupo Destiny’s Child e, desde 2005, construiu uma trajetória solo de enorme sucesso, que a consagrou também no cinema, na moda e como uma das artistas mais influentes do século XXI.

No Brasil, mantém forte conexão com os fãs, desde sua primeira visita em 2010. Em suas passagens por palcos nacionais, como o Rock in Rio e turnês solo, a artista sempre reconheceu a energia do público brasileiro. O país, inclusive, recebeu a cantora na première do filme "RENAISSANCE", em Salvador, na Bahia, em 2023.                                                                   

Em homenagem a carreira da Beyoncé, a Deezer divulgou as 10 músicas favoritas dos fãs brasileiros:


  1. TEXAS HOLD 'EM
  2. Halo
  3. Crazy In Love
  4. CUFF IT
  5. Irreplaceable
  6. If I Were a Boy
  7. Beautiful Liar
  8. Baby Boy (feat. Sean Paul)
  9. BREAK MY SOUL
  10. Run the World (Girls)

Ouça essas e outras canções do cantor na playlist 100% Beyoncé, disponível na Deezer.

