Deezer celebra o aniversário de Beyoncé com ranking das músicas favoritas dos fãs brasileiros "TEXAS HOLD 'EM", "Halo" e "Crazy In Love" estão entre as faixas mais ouvidas no país Cartão de Visita|Do R7 04/09/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h18 )

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mais conhecida apenas como Beyoncé, completa 44 anos nesta quinta-feira, 4 de setembro. Reconhecida como uma das maiores artistas da música mundial, a cantora acumula recordes históricos — incluindo mais de 30 Grammys — e é referência de empoderamento feminino e da cultura negra.

Natural de Houston (Texas), Beyoncé iniciou sua carreira ainda criança, ganhou projeção com o grupo Destiny’s Child e, desde 2005, construiu uma trajetória solo de enorme sucesso, que a consagrou também no cinema, na moda e como uma das artistas mais influentes do século XXI.



No Brasil, mantém forte conexão com os fãs, desde sua primeira visita em 2010. Em suas passagens por palcos nacionais, como o Rock in Rio e turnês solo, a artista sempre reconheceu a energia do público brasileiro. O país, inclusive, recebeu a cantora na première do filme "RENAISSANCE", em Salvador, na Bahia, em 2023.

Em homenagem a carreira da Beyoncé, a Deezer divulgou as 10 músicas favoritas dos fãs brasileiros:

TEXAS HOLD 'EM Halo Crazy In Love CUFF IT Irreplaceable If I Were a Boy Beautiful Liar Baby Boy (feat. Sean Paul) BREAK MY SOUL Run the World (Girls)

Ouça essas e outras canções do cantor na playlist 100% Beyoncé, disponível na Deezer.