Deezer revela os sucessos de Marisa Monte mais ouvidos em celebração à turnê sinfônica "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" passará por Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, com ingressos... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 15h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h01 )

“Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo” passará por Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, com ingressos já disponíveis ao público

Já estão abertas as vendas gerais para a turnê “Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”, que leva Marisa Monte ao palco ao lado da Orquestra Sinfônica sob regência do maestro André Bachur. Ao todo, serão 55 músicos em cada apresentação, além da banda da cantora.

A turnê começa em 18 de outubro, em Belo Horizonte, e passa por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília, com encerramento em Porto Alegre, dia 6 de dezembro. Esta não é a primeira vez que Marisa une sua voz à Orquestra Sinfônica: em 2024, a cantora apresentou seus maiores sucessos com arranjos especiais para celebrar os 90 anos da USP.

Com a turnê, Marisa diversifica ainda mais seus trabalhos na música brasileira. Com quase quatro décadas de carreira, a artista já conquistou prêmios, como Grammy Latino e Video Music Brasil, além de ser uma das recordistas em venda de discos no Brasil, com mais de 10 milhões de cópias vendidas.

Na expectativa pela releitura de seus maiores sucessos, a Deezer divulgou quais as 10 músicas da cantora mais reproduzidas na plataforma:

Ainda Bem Depois Vilarejo Amor I Love You / Citação: Trecho Da Obra Intitulada "Primo Basilio" De Eça De Queiroz Declamado Por Arnaldo Antunes Beija Eu Feliz, Alegre e Forte Não Vá Embora (2004 Digital Remaster;) Pra Melhorar Ainda Lembro Bem Que Se Quis (E Po' Che Fa') (2004 Digital Remaster;)

Ouça essas e outras canções da artista na playlist 100% Marisa Monte, disponível na Deezer.