Despacha: Melly lança novo single
Música aborda temas como libertação e vulnerabilidade e chega às plataformas digitais no dia 21/08, acompanhada de videoclipe
Nome em constante ascensão na cena musical, Melly lança no dia 21 de agosto seu mais novo single: Despacha. A faixa que, segundo a artista, “é uma música sobre libertação”, traz influências de Ijexá e de elementos que dialogam com a nossa cultura e a nossa energia. Por ser uma canção com peso simbólico e emocional, ela nasce também como um protesto íntimo. O clipe, que chega nas plataformas simultaneamente, expressa a ideia da necessidade de movimento, de externalização. Despacha é um trabalho em que o sonoro e o visual dizem coisas semelhantes através de linguagens distintas.
“Estar à vontade com a própria vulnerabilidade, pra mim, é uma das maiores forças que existem. A música é uma resposta a essa lógica que diz que a gente precisa esconder o que sente. Aqui, o sentir é afirmado como única saída.”, explica a artista.
Misturando ritmos e colecionando elogios pelo seu som autoral, a baiana de 23 anos foi destaque no WME Awards 2024 ao levar para casa a estatueta na categoria de Melhor Compositora e indicada na última edição do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Melly é uma artista que enxerga a música de forma ampla e a utiliza como ferramenta de compreensão, de liberdade e de conexão.
Confira um trecho da letra de Despacha:
“Tem certas coisas
que não dá pra controlar
Despacha!
Aquele amor que precisava acabar.
Despacha!
O medo que te mantém no mesmo lugar.
Despacha,
despacha!”
Melly canta desde os 6 anos de idade. Com um DNA musical único, a cantora e compositora construiu sua identidade musical a partir do gênero norte-americano R&B e sua autenticidade afro-baiana, tornando-se uma aposta potente no cenário musical brasileiro. Em 2021, lançou o EP “Azul”, que conta com participações de Chibatinha (ÀTTOXXÁ) e Sullivan (Afrocidade). No mesmo ano, foi uma das selecionadas pela AUR para o projeto "POSS - Proteja Os Seus Sonhos" se apresentou pela primeira vez no Festival Afropunk Bahia com Deepkapz e Cronista do Morro. Em 2023, a cantora e compositora recebeu o prêmio Artista Revelação no Prêmio Multishow.
Em seu mais recente trabalho, o disco “Amaríssima V.2”, lançado em fevereiro de 2025, Melly apresentou uma versão deluxe do seu primeiro álbum de estúdio. Com nove faixas, o projeto é uma releitura das canções originais, criadas em colaboração com Karol Conká, Luccas Carlos, Duda Beat, Carlos do Complexo e Nave. Transitando entre o pop e o R&B, o disco celebra a diversidade e a expressão pessoal da artista.
Em maio deste ano, a cantora realizou uma turnê internacional pela Europa, onde passou pelas cidades de Cascais, Setúbal e Lisboa (Portugal); Barcelona (Espanha) e Dublin (Irlanda). Além disso, no último mês, Melly fez sua estreia em Nova York, se apresentando no palco do Lincoln Center, como atração do Summer for the City.
Acompanhe em: oficialmelly
