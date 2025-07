Di Ferrero estreia turnê "SE7E" Di Ferrero lança sua nova turnê SE7E, que viajará o Brasil nessa nova fase do artista, marcada por intensidade, renovação e conexão... Cartão de Visita|Do R7 07/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h17 ) twitter

Di Ferrero lança sua nova turnê SE7E, que viajará o Brasil nessa nova fase do artista, marcada por intensidade, renovação e conexão com o público

“A turnê SE7E chega num momento muito especial da minha carreira. Ela após o EP 7, que traz três músicas novas — e todas já estão no show. É uma apresentação que não para, é pra cima, com energia de show grande, com muita interação com o público, e as músicas são conectadas, emendadas umas nas outras, do começo ao fim. Esse show já é também uma preparação pros novos lançamentos que virão como uma sequência do EP. A turnê SE7E marca mesmo uma nova fase: está robusta, intensa, com um visual lindo e cheia de novidades que vão surgir enquanto ela roda o Brasil. Tô muito empolgado pra levar isso pra estrada”, celebra Di Ferrero.

Depois do sucesso da “Outra Dose Tour”, Di inicia um novo capítulo em sua carreira solo com a turnê SE7E, uma experiência potente e emocional que transita entre diferentes fases de sua trajetória, misturando lançamentos recentes, clássicos do NX Zero e novidades no repertório.

No palco, Di Ferrero é acompanhado por sua banda: Ricky Machado (bateria), Bruno Genz (guitarra) e Marina Izaac (baixo).