Di Propósito lança nova faixa "E Agora? / Calma / Com Você Tô Completo" com participações O grupo Di Propósito dá continuidade ao projeto de sucesso, "Encontrin 3", com mais um medley de clássicos do pagode Cartão de Visita|Do R7 11/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h26 )

Escute o EP 5: http://smb.lnk.to/ Encontrin3Vol5

Assista: https://youtu.be/ rpayAuGkNs4?si=rU1sNlOS- SrQxSDR

O grupo Di Propósito dá continuidade ao projeto de sucesso, “Encontrin 3”, com mais um medley de clássicos do pagode: "E Agora? / Calma / Com Você Tô Completo". Dessa vez, o grupo traz a colaboração especial com representantes da nova geração do pagode: o grupo Pagode do Adame e o cantor e compositor Gabrielzinho.

Mantendo a essência descontraída e inovadora que marca o projeto, essa nova faixa promete conquistar o público com sua versão envolvente de sucessos famosos nas vozes do Sorriso Maroto, Mumuzinho e Imaginasamba. A união de talentos entre Di Propósito, Pagode do Adame e Gabrielzinho traz frescor à música.

‌



“Esse é mais um bloco incrível do ‘Encontrin 3’, com participações mais que especiais, uma galera da nova geração que vem se destacando no nosso seguimento. Pagode do Adame e Gabrielzinho chegam pra abrilhantar ainda mais, cantando com a gente clássicos que, com certeza, vão mexer com o coração da galera. Fiquem ligados e preparem-se para se emocionar, porque o medley vai abalar com o psicológico dos pagodeiros”, compartilha Laycon.

Gravado no Rio de Janeiro para uma plateia de convidados, “E Agora, Calma, Com Você To Completo” chega para reforçar o sucesso do formato “Encontrin”, que se destaca por reunir grandes participações e apresentar releituras de diferentes estilos musicais, divididos entre medleys com diferentes colaborações, entregando composições inéditas que resgatam a essência do pagode.

‌



Com produção musical de Boris e direção audiovisual de Julio Loureiro, o lançamento promete embalar momentos especiais dos fãs e fortalecer ainda mais a trajetória de sucesso do Di Propósito.

"O público caloroso abrilhantou e jogou a energia do ´Encontrin´ lá no alto, com um cenário lindo e bem próximo da galera. São 15 blocos e 5 músicas. Também teremos participações incríveis, como Revelação, Tony Salles, Kaique & Felipe, Bom Gosto, além de uma galera da nova geração”, comemora Xandy.