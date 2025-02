Di Propósito lança novo medley do projeto "Encontrin 3", com sucessos do pagode e participações "40 Graus de Amor / Carona do Amor / Jeito de Amar", traz músicas que ficaram famosas com o Exaltasamba e Grupo Sensação Cartão de Visita|Do R7 21/02/2025 - 20h45 (Atualizado em 21/02/2025 - 20h45 ) twitter

"40 Graus de Amor / Carona do Amor / Jeito de Amar", traz músicas que ficaram famosas com o Exaltasamba e Grupo Sensação

Confira: https://smb.lnk.to/ Encontrin3Vol6

Assista: https://youtu.be/ ITAxgzG0hrE?si= 4jSfGhrDWFaEXDJz

O grupo Di Propósito segue mostrando seu talento em fazer uma boa festa com o projeto “Encontrin 3”. A novidade do Volume 6 é a versão de "40 Graus de Amor / Carona do Amor / Jeito de Amar" com a participação do grupo Bom Gosto. O medley resgata clássicos do pagode que ficaram famosos com o Exaltasamba e o Grupo Sensação.

‌



Gravado no Rio de Janeiro para uma plateia de convidados, a nova faixa segue o sucesso do formato “Encontrin”, conhecido por reunir grandes participações e apresentar releituras de diferentes estilos musicais. A música complementa a proposta do projeto, que entrega fusões envolventes, cheias de energia, exaltando a essência descontraída e inovadora do grupo.

“Esse lançamento é muito especial pra gente. O Bom Gosto é um grupo que sempre admiramos e fez parte da nossa trajetória. Nos nossos pagodes, as músicas deles sempre estavam presentes, e agora poder gravar junto com eles e ter essa amizade é algo que jamais imaginávamos. Temos certeza de que todo pagodeiro vai curtir demais esse bloco do ‘Encontrin 3’, só sucessos e um clima incrível”, conta Xandy

‌



Gege completa: “O ‘Encontrin’ não para, e nesse bloco temos o privilégio de contar com nossos irmãos do Bom Gosto. É mais um bloquinho perfeito pra colocar aquele pagodinho gostoso, curtir com os amigos, tomar um gelo e se divertir dançando. Vai ser demais”.

Com produção musical de Boris e direção audiovisual de Julio Loureiro, o lançamento reforça a trajetória de sucesso do Di Propósito e promete ser mais uma música a entrar nas playlists dos fãs do grupo e amantes do pagode.

"O público caloroso abrilhantou e jogou a energia do ´Encontrin´ lá no alto, com um cenário lindo e bem próximo da galera. São 15 blocos e 5 músicas. Também temos participações incríveis, como Revelação, Tony Salles, Kaique & Felipe, Bom Gosto, além de uma galera da nova geração”, comemora Xandy, integrante do grupo.