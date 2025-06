Dia dos Namorados no Nikkey Palace Hotel celebra o Japão em uma noite romântica inesquecível O clima do Japão vai invadir o coração de São Paulo neste Dia dos Namorados com uma experiência única no Nikkey Palace Hotel, localizado... Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

O clima do Japão vai invadir o coração de São Paulo neste Dia dos Namorados com uma experiência única no Nikkey Palace Hotel, localizado na tradicional Liberdade. A campanha deste ano convida os casais a mergulharem em um jantar romântico com ares orientais, em uma noite feita para criar memórias que durarão para sempre. Mas atenção: as vagas são limitadas e as reservas já começaram.

Com pratos inspirados na gastronomia japonesa e um toque especial de romantismo, o jantar será servido exclusivamente no dia 12 de junho, no primeiro andar do hotel, em ambiente intimista e acolhedor.

Para atender diferentes estilos de celebração, o Nikkey Palace oferece três pacotes especiais:

Koi no Yoru – Noite do Amor: esse pacote inclui o jantar romântico por R$ 400,00.

‌



Akai Ito – Fio Vermelho do Destino: essa opção inclui o jantar, uma hospedagem aconchegante e café da manhã no hotel, por R$ 800,00.

Kizuna – Laço/Vínculo emocional: a experiência completa: jantar, hospedagem, café da manhã e um momento de relaxamento no spa, perfeita para casais que desejam celebrar uma conexão profunda. Valor: R$ 900,00.

Mais informações e reservas pelo WhatsApp (11) 3540-0711, fixo (11) 3207-8511 e www.instagram.com/hotelnikkey