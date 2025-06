Diego & Victor Hugo se unem a Lauana Prado em faixa inédita “Camisola e Fio” faz parte do projeto “Ao Vivo em Uberlândia”, e chega em todas as plataformas de áudio e no Youtube nesta quinta-feira... Cartão de Visita|Do R7 12/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h56 ) twitter

“Camisola e Fio” faz parte do projeto “Ao Vivo em Uberlândia”, e chega em todas as plataformas de áudio e no Youtube nesta quinta-feira, 12/06, às 21h Créditos: Marcel Bianchi Após o sucesso estrondoso de “Tubarões” — que conquistou o topo das paradas e soma mais de 160 milhões de streams —, a dupla Diego & Victor Hugo se prepara para lançar mais uma grande aposta do projeto "Ao Vivo em Uberlândia". A faixa, “Camisola e Fio”, chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira,12/06, às 21h, acompanhada de videoclipe no YouTube. E, para deixar tudo ainda mais especial, a música conta com a participação da cantora Lauana Prado, uma das maiores vozes do sertanejo atual. A canção traz uma narrativa divertida, leve e muito real, que retrata uma situação típica dos relacionamentos: uma briga sem motivo, daquelas que começam por besteira, onde cada um vai pro seu canto pra tentar “esfriar a cabeça”. Enquanto ele corre pra geladeira abrir uma cerveja, ela vai pro banho — mas tudo muda quando ela surge de “camisola e fio”, senta no canto do sofá e, sem dizer uma palavra, derrete qualquer raiva que ainda existia. A letra mistura bom humor e romantismo, mostrando que no amor, sempre existe aquele sinal verde pronto para reacender a paixão, mesmo depois dos desentendimentos do dia a dia. “É uma música que tem muito a nossa cara, porque fala dessas situações do dia a dia com leveza, com verdade, que todo casal já viveu. Quem ouvir vai se enxergar na letra”, comenta Diego. Victor Hugo complementa: “A participação da Luana trouxe ainda mais força pra essa faixa. Ela tem uma energia incrível, uma entrega absurda, e a química ficou muito boa. Estamos felizes demais com o resultado”. Lauana conta detalhes de como foi o convite para a colaboração: “Quando meus amigos Diego e Victor Hugo me convidaram para cantar ‘Camisola e Fio’, fiquei feliz demais. Temos uma amizade de anos, e poder levar essa conexão para a música mais uma vez, e nesse momento lindo das nossas carreiras, é especial. Estou animada para que essa moda ganhe o Brasil todo e se torne um grande sucesso!”. “Camisola e Fio” faz parte do projeto audiovisual "Ao Vivo em Uberlândia", gravado na cidade que é berço e palco da história da dupla. O projeto vem sendo lançado por partes e já acumula mais de 200 milhões de streams, consolidando Diego & Victor Hugo como uma das principais forças da nova geração do sertanejo. Com repertório inédito, participações especiais e uma produção de alto nível, o projeto reforça a identidade da dupla, que une romantismo, irreverência e aquele sertanejo que todo mundo gosta de cantar junto. Diego & Victor Hugo, Lauana Prado - Camisola e Fio Lançamento: 12 de junho de 2025 Compositores: Renato Sousa, Lari Ferreira, Eliabe Quexin Letra: Hoje a gente desencadeou uma briga sem pé nem cabeça Um com a cara emburrada outro pisando forte na casa inteira Cê correu pro banho E eu fui diretin pro freezer da geladeira Abrir uma cerveja cê abriu o chuveiro Peguei coberta e travesseiro Que a coisa tá feia Hoje eu durmo longe dessa encrenqueira Aí você aparece de camisola e fio Vai lá pra ponta do sofá Me olha de canto Sem dar nem um pio Ai eu sei que a raiva sumiu Que o sinal verde pra te amar abriu Ce adora dar gelo nas briga mas minha barriga adora esses frio Quando você aparece de camisola e fio Vai lá pra ponta do sofá Me olha de canto Sem dar nem um pio Ai eu sei que a raiva sumiu Que o sinal verde pra te amar abriu Cê adora dar gelo nas briga mas minha barriga adora esses frio Quando você aparece de camisola e fio Vai lá pra ponta do sofá Sem dar nem um pio Ai eu sei que a raiva sumiu Que o sinal verde pra te amar abriu Cê adora dar gelo nas briga Mas minha barriga adora esses frio Ce correu pro banho E eu fui diretin pro freezer da galadeira Abrir uma cerveja cê abriu o chuveiro Peguei coberta e travesseiro Que a coisa tá feia Hoje eu durmo longe dessa encrenqueira Aí você aparece de camisola e fio Vai lá pra ponta do sofá Sem dar nem um pio Aí eu sei que a raiva sumiu Que o sinal verde pra te amar abriu