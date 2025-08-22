Dino Fonseca apresenta última etapa do álbum “Douglas” Cantor encerra projeto autoral com a faixa “No Time to Waste” (Sem Tempo a Perder) e celebra marca de 300 milhões de visualizações... Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h19 ) twitter

Cantor encerra projeto autoral com a faixa “No Time to Waste” (Sem Tempo a Perder) e celebra marca de 300 milhões de visualizações no YouTube

Cartão de Visita - Entretenimento

Após um mês de lançamentos escalonados, Dino Fonseca apresentou nesta semana, no dia 21 de agosto, a última parte de seu álbum autoral “Douglas”, que chegou completo às plataformas digitais. A faixa foco da etapa final é “No Time to Waste” (em tradução livre, Sem Tempo a Perder), que sintetiza a intensidade e a urgência emocional presente em todo o projeto.

O lançamento marca um momento especial na trajetória do artista, que acaba de celebrar a conquista de 300 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, consolidando sua força no cenário digital e sua conexão direta com o público.

Ao todo, o álbum reúne 12 canções, compostas ao longo de 15 anos de carreira. As músicas foram apresentadas em quatro etapas ao longo de agosto, convidando os ouvintes a mergulhar gradualmente no universo íntimo e autobiográfico do cantor.

A primeira parte foi disponibilizada em 31 de julho, com as faixas “Ain’t Gonna Stay”, “I’m Learning Now” e “Lost In The City”. Já no dia 08 de agosto, chegaram ao público “Waiting”, “Miss You” e “Tomorrow Never Comes”. Na terceira etapa, lançada em 14 de agosto, foi a vez de “Hero”, “Anything” e “So Fine”. Agora, o ciclo se completa com as canções finais, tendo “No Time to Waste” como destaque.

Reconhecido por suas interpretações de clássicos do pop e rock, Dino Fonseca ganhou visibilidade internacional em março deste ano, quando sua versão de “It Must Have Been Love”, do Roxette, foi elogiada pela própria banda em seu perfil oficial no TikTok. Com “Douglas”, o artista se reinventa e dá voz às suas próprias histórias.

O álbum é descrito pelo cantor como um retrato fiel de sua jornada:

“Essa última etapa de Douglas tem um peso enorme, porque é como mostrar ao público o coração inteiro do projeto. Cada música desse álbum nasceu de um momento muito íntimo da minha vida, e fechar com ‘No Time to Waste’ é quase um lembrete a mim mesmo: não há tempo a perder para ser quem somos de verdade. É emocionante ver essa história completa no mundo”, afirma Dino.

As letras exploram temas como saúde mental, amores intensos, frustrações, transformações e momentos de superação, embalados por arranjos que transitam entre delicadeza e caos — reflexo dos altos e baixos vividos pelo artista ao longo de sua trajetória.

Este é o segundo grande projeto de Dino Fonseca em 2025. No início do ano, ele lançou o DVD Back to the 80’s, que já soma mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.