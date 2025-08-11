Dino Fonseca dá sequência ao projeto autoral "Douglas" com terceiro EP Após duas etapas de estreia, artista apresenta mais três faixas inéditas de seu primeiro álbum 100% autoral, que será lançado por completo... Cartão de Visita|Do R7 11/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após duas etapas de estreia, artista apresenta mais três faixas inéditas de seu primeiro álbum 100% autoral, que será lançado por completo até o fim de agosto

Cartão de Visita - Entretenimento

Dino Fonseca segue revelando camadas de sua trajetória com o lançamento da terceira parte de “Douglas”, seu primeiro álbum totalmente autoral. Nesta nova fase, que chega às plataformas digitais na quinta-feira, 14 de agosto, o artista apresenta mais três faixas inéditas, que reforçam a identidade emocional do projeto. Ao todo, o álbum contará com 12 canções, compostas ao longo de 15 anos de carreira e lançadas de forma escalonada ao longo do mês de agosto.



Acompanhe pelo spotify: aqui

A primeira etapa do lançamento aconteceu em 31 de julho, com as faixas “Ain’t Gonna Stay”, “I’m Learning Now” e “Lost In The City”. Já a segunda parte foi disponibilizada no dia 08 de agosto, com as músicas “Waiting”, “Miss You” e “Tomorrow Never Comes”. A cada nova fase, Dino convida o público a mergulhar mais fundo em sua intimidade artística — e emocional.

Conhecido por seu trabalho como intérprete de grandes clássicos do pop e rock, Dino Fonseca ganhou reconhecimento internacional em março deste ano, quando sua versão de "It Must Have Been Love", do Roxette, foi elogiada pela própria banda pelo perfil oficial do grupo no TikTok.

‌



Agora, com o álbum "Douglas", Dino assume o papel de compositor e produtor para apresentar um trabalho autoral intenso e autobiográfico. O projeto é uma verdadeira jornada por memórias, dores, transformações e descobertas. As letras exploram temas como saúde mental, amores profundos, frustrações e momentos de superação — tudo isso embalado por arranjos que flertam com a sensibilidade e o caos, refletindo os altos e baixos vividos pelo artista.

O nome do álbum carrega um peso simbólico: "Douglas" é o nome de batismo de Dino. Escolher esse título é um ato de coragem e autenticidade. “É como se eu estivesse tirando todas as máscaras. Esse disco sou eu por inteiro”, diz o cantor.

‌



“Essas músicas estavam guardadas em mim há muito tempo. Agora elas finalmente estão ganhando vida e encontrando outras pessoas. É emocionante ver como cada faixa toca alguém de forma diferente”, completa Dino.

Este é o segundo grande projeto de Dino Fonseca em 2025. No início do ano, ele lançou o DVD "Back to the 80’s", que soma mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. Com “Douglas”, Dino consolida sua versatilidade e entrega ao público um trabalho autoral potente, que deve ser concluído no dia 21 de agosto, quando as últimas faixas do álbum serão lançadas.