Diogo Nogueira será a grande atração da tradicional Feijoada Carnavalesca da Rede Windsor Hoteis Evento, que acontece no sábado de carnaval (01/03), também fará uma homenagem a João Nogueira e ao Clube do Samba Cartão de Visita|Do R7 31/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento, que acontece no sábado de carnaval (01/03), também fará uma homenagem a João Nogueira e ao Clube do Samba

No sábado (01/03), aniversário do Rio de Janeiro, a Rede Windsor Hoteis entra na folia com a sua tradicional Feijoada Carnavalesca, que será realizada no salão Europas, no térreo do hotel Windsor Oceanico, na Barra da Tijuca, das 13h às 19h. A grande novidade da edição de 2025 é o show do renomado cantor carioca Diogo Nogueira, que promete abrir o Carnaval em grande estilo e colocar todos os convidados no ritmo do samba com os seus grandes sucessos.

"Estar nessa festa tão tradicional da Rede Windsor Hoteis, no dia do aniversário do Rio, é uma alegria imensa. O Carnaval representa a alma da nossa cidade, e celebrar essa energia carioca com samba e feijoada é especial demais. É sempre uma honra participar de eventos que exaltam a cultura e a alegria do nosso povo.", celebra Diogo Nogueira.

No evento, também acontecerá uma grande homenagem ao Clube do Samba – apoiado pela Rede Windsor - que, em 2024, completou 45 anos de existência. Criado por João Nogueira, pai do cantor, o projeto, que tem a viúva do sambista, Ângela Nogueira, como presidente, é um movimento pela arte, cultura, educação e identidade brasileira através da música.

‌



A Feijoada Carnavalesca também contará com a estreia de Quitéria Chagas, rainha de bateria da Império Serrano, como musa da feijoada. Além disso, apresentações da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do carnaval carioca, em 2023, e do Bloco Cordão da Bola Preta, e um espaço de maquiagem para quem quiser brilhar ainda mais na folia da Rede Windsor.

Durante todo o evento, será oferecido um buffet completo de feijoada com nove tipos de carnes, servidas separadamente, além de uma grande variedade de saladas, pratos quentes e deliciosas sobremesas, tudo preparado pelos experientes chefs da Rede.

‌



Entre os petiscos, o famoso caldinho de feijão, costelinha suína com barbecue, bolinhos de aipim com carne seca e de feijoada, torresmo, dadinhos de tapioca, entre outros. No pacote de bebidas, estão incluídos água, refrigerante, cerveja e caipirinha.

"O apoio da Rede Windsor Hoteis ao Clube do Samba é muito importante para a valorização da cultura brasileira e tradição do samba, através de projetos sociais como o Clubinho do Samba. É uma alegria ver um espaço onde as crianças podem aprender e se conectarem à cultura brasileira, desenvolvendo seu potencial e formação como ser humano pela arte e conhecimento. Meu sonho é crescer ainda mais com o projeto, levando o Clubinho do Samba para outros lugares no Rio de Janeiro e no Brasil", explica Ângela Nogueira, presidente do projeto.

‌



O Clubinho do Samba, um dos braços do Clube do Samba e também apoiado pela Rede Windsor, é dedicado à formação e capacitação de crianças, jovens e adolescentes em oficinas de teatro, violão, cavaquinho, percussão, capoeira e canto. Atualmente, conta com cerca de 200 alunos.

Os valores da Feijoada Carnavalesca da Rede Windsor Hoteis são: adulto - 1º lote: R$ 850. Sobre o 2º lote: R$ 1.100 (Informações sobre a data em breve). Crianças de 06 a 10 anos - 1º lote: R$ 425 e 2º lote R$ 550 (Informações sobre a data em breve). Os convidados receberão um abadá, que garantirá a entrada no evento.

Para crianças de 0 a 5 anos, será cobrado um valor simbólico de R$ 5,00. Já para crianças de 6 a 10 anos, o desconto será de 50% do valor aplicado para o adulto. A partir de 11 anos já pagam o valor integral. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos em: https://windsortickets.com.br/ eventos.

“Para nós, é uma grande honra poder contar com o show do renomado cantor Diogo Nogueira na nossa tradicional feijoada carnavalesca e no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu também a Rede Windsor. Além disso, é muito importante realizar essa homenagem ao Clube do Samba, um dos projetos apoiados pela empresa. Essa é uma das nossas missões, firmar o compromisso social apoiando várias causas que possam ajudar às pessoas em situação de vulnerabilidade. Esperamos como acontece, em todas as edições, receber hóspedes, turistas, e as famílias cariocas, que costumam sempre prestigiar o evento. Acho que será uma edição histórica e a expectativa é proporcionar muita alegria mesclando ícones cariocas: samba, feijoada, carnaval na Sapucaí e folia de rua”, destaca Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede Windsor.

“É uma honra ser escolhida a Musa desta conceituada e maravilhosa Rede de hotéis Windsor, ainda mais neste ano que completo 25 anos de carnaval. Não vejo a hora de curtir a melhor feijoada com a melhor infraestrutura. Obrigada pela valorização, respeito e credibilidade atribuídos a mim, Musa de vocês, como atriz e Rainha de bateria, agregando na valorização das mulheres do samba pauta na qual enfatizo muito e poder representar a Rede Windsor“, diz Quitéria Chagas, que também é atriz, modelo, psicóloga e influenciadora e é considerada um dos ícones do Carnaval carioca. Em 2013, a artista conquistou dois reconhecimentos que simbolizam a sua história no samba: os troféus “Apoteose” e “Jorge Lafond” - ambos de melhor Rainha de Bateria.

As crianças terão à disposição o espaço Kid´s Club com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir. Os menores de 8 anos precisam da companhia de um responsável maior de 18 anos. Já os maiores vão encontrar jogos de videogame, dados e de tabuleiro, sempre acompanhados por monitores especializados.

Serviço:

Feijoada Carnavalesca da Rede Windsor Hoteis

Dia: 01 de março – sábado

Horário: 13h às 19h

Local: Hotel Windsor Oceanico – Salão Europas - Térreo

Endereço: Rua Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Reservas: https://windsortickets.com.br/ eventos

Valores por pessoa:

Adulto - 1º lote: R$ 850

2º lote: R$ 1.100 (Informações sobre a data em breve)

Crianças de 06 a 10 anos - 1º lote: R$ 425

2º lote: R$ 550 (Informações sobre a data em breve)

Formas de pagamentos: À vista (PIX e QR Code gerado pela plataforma de ingressos.). Cartão de crédito à vista (AMEX, MASTER, VISA e ELO). Pode ser parcelado em até três vezes, por meio da plataforma de ingressos. Cartões emitidos fora do Brasil, não serão aceitos parcelamentos, somente pagamento à vista (débito ou crédito)

Atrações:

Buffet completo de feijoada com Pacote de bebidas incluindo bebidas alcoólicas

Cantor Diogo Nogueira

Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense

Bloco Cordão da Bola Preta

DJ

Maquiagem