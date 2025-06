Diva da música brasileira, Paula Lima leva o espetáculo "Eu, Paula Lima - O Baile" ao Bourbon Street No dia 17 de julho (quinta-feira), a cantora e compositora Paula Lima sobe ao palco do Bourbon Street Music Club com o show dançante... Cartão de Visita|Do R7 30/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h56 ) twitter

No dia 17 de julho (quinta-feira), a cantora e compositora Paula Lima sobe ao palco do Bourbon Street Music Club com o show dançante “Eu, Paula Lima – O Baile”.

“Estou muito feliz em me apresentar nesse palco tão especial, abrindo uma verdadeira pista de dança com o meu show. Vamos cantar, dançar e curtir esse baile juntos, na melhor energia!”, convida Paula.

Idealizado e dirigido pela própria artista, o espetáculo é uma celebração da soul music, do samba rock e de outros ritmos contagiantes que consagraram Paula como um dos grandes nomes da música brasileira. O público é convocado desde os primeiros acordes – como em uma de suas faixas mais marcantes: Quero ver você no baile.

Com uma carreira sólida, repleta de álbuns, turnês internacionais e prêmios, Paula Lima atualmente divide os palcos entre o show autobiográfico Eu, Paula Lima e a homenagem à eterna Rita Lee, Soul Lee. Agora, ela apresenta um concerto especial, pensado para transformar o palco em uma grande pista de dança.

“É uma grande festa – uma versão ainda mais dançante do nosso espetáculo, que celebra também o empoderamento feminino”, destaca.

No repertório, sucessos autorais como Guarda-Chuva, Clareou, O Universo Que Habita em Mim e a recém-lançada Deguste se misturam a clássicos de nomes como Hyldon, Tim Maia, Jorge Ben Jor e Seu Jorge. A cantora também homenageia grandes mulheres da música, como Rita Lee e Sandra de Sá, e até clássicos da disco music, como Got To Be Real, de Cheryl Lynn.

Com sua voz exuberante e presença hipnotizante, Paula Lima promete não deixar ninguém parado, acompanhada por uma banda poderosa com bateria, guitarra, baixo, teclado e trombone.

Paula Lima quer ver você no baile!

Show Eu, Paula Lima – O Baile

Data: 17/07/2025 – 5ª.feira

Horário: 21h30

Abertura da casa : 19h30

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 90,00 (1º. Lote)

Venda Sympla : https://site.bileto.sympla. com.br/bourbonstreet

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www. bourbonstreet.com.br

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 2a.f a Sábado das 10h as 18h e domingos das 12h as 16h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Informações, reservas de grupo e eventos corporativos: Telefone 5095-6100 Whatsapp: +55.1197060-0113

Horário: Terça à sábado das 11:00 às 19:00h

Ponto de Reservas sem Taxa de Conveniência (presencial) : Escritorio Bourbon Street Music Club Rua dos Chanés, 194 – Moema.

Horário de atendimento: Terça à sábado das 11:00 às 19:00h

O Bourbon Street Music Club e um BAR/RESTAURANTE e não uma Casa de Espetáculos, por isso, não se aplica a Lei de Meia Entrada.