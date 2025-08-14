“Divide” para somar: Alma Djem e Vitor Kley se encontram em releitura de clássico da banda Faixa faz parte da quinta parte do projeto “Acústico em São Paulo” que chega às plataformas de música nesta sexta-feira (15) Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h18 ) twitter

Faixa faz parte da quinta parte do projeto “Acústico em São Paulo” que chega às plataformas de música nesta sexta-feira (15)

Cartão de Visita - Entretenimento

Um dos maiores clássicos do Alma Djem ganha nova vida com a participação de Vitor Kley. A faixa “Divide”, lançada originalmente no álbum Grito de Liberdade (2000), está de volta em uma versão inédita e emocionante no EP “IBIRA”, quinta parte do DVD “Acústico em São Paulo”. A parceria marca o reencontro entre dois nomes de diferentes gerações que compartilham da mesma sensibilidade artística e paixão pela música brasileira.

A trajetória da canção “Divide” reflete sua força atemporal. Querida pelo público desde o lançamento, ela já ganhou outras versões ao longo dos anos — incluindo uma releitura no DVD Natiruts Reggae Brasil, interpretada pela banda Natiruts com participação especial de Marcelo Mira, vocalista do Alma Djem. Agora, com a chegada da versão acústica ao lado de Vitor Kley, a faixa ressurge com frescor e afeto, destacando ainda mais sua mensagem de união, leveza e esperança.

O encontro entre Mira e Kley tem raízes antigas. Os dois se conheceram em 2011, na casa do cantor Armandinho, na Praia Brava, durante as gravações do projeto Praia Trio. “Estávamos gravando o álbum do Praia Trio — eu, Armandinho e Fred, do Macucos —, quando o Armandinho comentou: ‘Tá vindo aí um garoto chamado Vitor Kley que vai ser sucesso muito em breve’. E não deu outra. O Vitor chegou com uma humildade gigante e disse que curtia o som do Alma Djem. Ali já percebi que ele tinha uma luz diferente”, relembra Marcelo Mira.

‌



Anos depois, em 2022, os artistas voltaram a se encontrar em Comandatuba-BA, durante um evento fechado da Rádio Transamérica realizado durante a Copa do Mundo. Foi ali que Mira compartilhou a ideia de um projeto acústico da banda e fez o convite para que Vitor participasse. A escolha da música partiu do próprio Kley, que já era fã de “Divide”.

“Essa música tem uma história linda com o nosso público, e ter o Vitor dividindo esse momento com a gente foi especial demais. Ele trouxe uma verdade, uma energia que renovou a faixa. É como se ‘Divide’ tivesse ganhado um novo começo, sem perder sua essência”, afirma Mira.

‌



A participação de Vitor Kley em “Divide” é um dos pontos altos do EP “IBIRA”, que leva o nome de um dos maiores símbolos da capital paulistana, cidade que acolheu e inspirou o projeto Acústico em São Paulo. A faixa reafirma o compromisso do Alma Djem com a construção de pontes musicais e afetivas — conectando histórias, gerações e sentimentos.

O show “Acústico em São Paulo” está disponível com exclusividade no Globoplay e Canal BIS

‌



Um ano após a emocionante gravação na capital paulista, o Alma Djem celebra um novo marco em sua trajetória: a estreia do aguardado DVD Acústico em São Paulo, que acaba de chegar com exclusividade ao Globoplay e ao Canal BIS.

Gravado em julho de 2024, o show reuniu 31 canções em um formato intimista, potente e afetivo — como a banda sempre sonhou —, e contou com participações especiais que marcaram a história do grupo, entre elas Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67, Roberta Campos, Maskavo, Fábio Brazza, Adão Negro, Macucos e Chimarruts.

“A gente viveu esse acústico com o coração inteiro. Desde a escolha do repertório até o último acorde tocado, tudo foi pensado com muito carinho, respeito e entrega. Agora, poder compartilhar isso com o público do Globoplay e do Canal BIS é a realização de mais um sonho”, diz Mira. “É uma oportunidade única de mostrar a nossa música para novas pessoas e, quem sabe, ganhar novos fãs pelo Brasil afora.”

O Acústico em São Paulo é mais do que um registro ao vivo: é um retrato sensível da história da banda brasiliense e de sua conexão com a música brasileira, em toda sua diversidade e força afetiva. Agora, eternizado na tela, o show segue seu percurso, alcançando novos corações.

