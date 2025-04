DJ Batata e Bruderr lançam "Nunca Vai Ser", um funk sobre autoestima e rivalidade feminina DJ Batata se une à Bruderr, destaque no cenário musical e conhecida pelo sucesso "Onlyfans - Remix", para lançar "Nunca Vai Ser" Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h26 ) twitter

Ouça agora: https://smb.lnk.to/NuncaVaiSer

Assista ao clipe: https://youtu.be/XnQH624TJa0

DJ Batata se une à Bruderr, destaque no cenário musical e conhecida pelo sucesso "Onlyfans - Remix", para lançar "Nunca Vai Ser", uma faixa envolvente que promete incendiar as pistas de dança e levantar debates sobre autoestima e rivalidade feminina.

Com influências do brega-funk e letra empoderada, a canção reforça a importância da autoconfiança. O lançamento chega acompanhado de um clipe oficial no YouTube, trazendo uma narrativa de muita atitude. “Eu e o DJ Batata pensamos em cada detalhe desse hit. Pensamos no beat, na letra, quem vai poder ouvir, quem vai poder dançar, pra todo tipo de público”, compartilha Bruderr.

"Nunca Vai Ser" narra a história de uma mulher que deseja ter tudo o que a outra tem – rosto, corpo, cabelo e estilo –, mas recebe um recado direto: “para ser igual, tem que nascer de novo”. A canção traz um beat contagiante que reflete a identidade do funk brasileiro e destaca a força feminina na cena musical.

DJ Batata segue consolidando sua carreira com hits que transitam entre diferentes vertentes do funk, tendo no currículo produções como "Dom Dom Dom" (MC Pedrinho), "Que Tiro Foi Esse?" (Jojo Maronttinni) e "Angra dos Reis" (MC Daleste). Esse ano, o produtor já disponibilizou “Se Não Postar Não Cresce”, com MC Suzy. Anteriormente, lançou ao lado da MC Nem, conhecida pelo “Arrocha das Amantes”, a faixa “Me Formatei”, a parceria com MC Ingryd e MC Lysa, "Eu Vou Sair Por Aí", "MDIBACK 2000" ao lado de MC Tigrão e MC Mingau, inspirado no clássico "Summer Nights" de "Grease", e “Vou Mandar Pros Meus Vizinhos”, que traz a icônica Tati Quebra Barraco.