Dj Fudge lança novo single "Sin Freno" O produtor francês DJ Fudge, radicado em Barcelona, apresenta seu novo single, "Sin Freno" Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 14h17

Ouça “SIN FRENO” aqui

O produtor francês DJ Fudge, radicado em Barcelona, apresenta seu novo single, “Sin Freno”. No seu lançamento de estreia pela Orianna, DJ Fudge entrega uma faixa de dance music latina com energia contagiante.

“Sin Freno” já começa com vibrações tropicais intensas, combinando metais vibrantes e o pulso da salsa afro-cubana com a sonoridade eletrônica latina típica dos lendários clubes das Ilhas Baleares e da costa catalã.

A música traz vocais marcantes que exaltam temas como resiliência, empoderamento e autoconfiança. No refrão, ouvimos com ousadia: “Lo que digan, lo que inventen / no me frena, sigo enfrente / Lo que digan, lo que inventen / yo no paro, sigo fuerte.” “Sin Freno” é um convite para perseguir seus sonhos, ignorar distrações e viver a vida ao máximo.

‌



Um dos criadores da onda “French Touch”, DJ Fudge tem um catálogo respeitado que atravessa gêneros como soulful house, deep tech e Afro house. “Sou fã do DJ Fudge desde 2007 e sempre admirei seu trabalho”, afirma Hector Romero, Head de A&R da Orianna Records. “Tenho muito orgulho de recebê-lo na família Orianna. Acreditamos em músicas atemporais, e ‘Sin Freno’ representa perfeitamente o espírito do nosso selo. Estou realmente animado com esse lançamento”.

DJ FUDGE

‌



DJ Fudge é um DJ, produtor, remixer e músico francês, considerado um dos artistas mais prolíficos da house music de sua geração e um dos criadores do movimento “French Touch” no início dos anos 2000. Seja assinando como DJ Fudge, Trouble Men, Pulse ou Afromento, ele acumulou diversos hits ao longo da carreira. Sua discografia respeitada inclui lançamentos por selos como Guesthouse, Wonderwheel Recordings, Soulfuric, Reel People, Defected, Yoruba, Z Records e seu próprio selo, Tejal Records.

ORIANNA

‌



ORIANNA, que significa “sol nascente”, nasceu da paixão por criar um selo com estilo de vida latino, voltado para música eletrônica orgânica e experimental da América Central e do Sul, Caribe, Espanha e Portugal. Lançado pela Sony Music em 2020 com o single “Duele” de Sinego — inspirado no bolero e com participação de Leonardo La Croix —, a Orianna segue construindo uma comunidade diversa, criativa e positiva, que explora os sons latinos ao redor do mundo.

Encontre DJ FUDGE e ORIANNA online:

DJ Fudge: Spotify | Instagram | F acebook

Orianna: Spotify | Instagram | Website | YouTube