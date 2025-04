DJ Ronald faz história e lança set gravado no estádio do Paris Saint-Germain Unindo suas duas paixões, música e futebol, "Ronald in Paris" já está disponível no canal oficial do artista no YouTube Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h06 ) twitter

Unindo suas duas paixões, música e futebol, "Ronald in Paris" já está disponível no canal oficial do artista no YouTube

O DJ e produtor Ronald, filho do lendário jogador Ronaldo Fenômeno, acaba de lançar um DJ set especial captado diretamente do Parc des Princes, estádio icônico do Paris Saint-Germain, em Paris. O local, conhecido mundialmente pelo futebol, se transformou em um verdadeiro templo da música eletrônica ao ser o palco da gravação de "Ronald in Paris", o mais recente lançamento do artista - assista aqui.

Com uma seleção sonora impecável e produção de alto nível, Ronald entrega um set envolvente, explorando batidas intensas e melodias contagiantes. Lançado pela GR6, o projeto apostou em uma equipe técnica de peso, garantindo ainda uma entrega audiovisual cinematográfica, que contou com o estádio todo iluminado, e um som de qualidade impecável.

Atualmente com 25 anos, DJ Ronald expressou sua gratidão ao PSG por permitir essa apresentação histórica. "É uma imensa honra poder compartilhar a grandeza deste estádio mítico e deste clube lendário com o mundo inteiro", destacou. "Estou a serviço da música e esse foi o caminho profissional que escolhi, onde me dedico e busco sempre fazer meu melhor. Mas é inegável, até pela minha origem, que o futebol também é uma grande paixão. Então ter a chance de fazer a captação desse trabalho num estádio como o Paris Saint-Germain foi uma honra e uma reverência a esse esporte que significa tanto para mim e para outros milhões de fãs ao redor do mundo", completou o jovem artista.



Nascido em Madri, Ronald é ligado à música eletrônica desde a época de EDM (2010 à 2017), quando passava suas férias escolares em Ibiza. Por lá, começou a frequentar matinês, via os DJs comandando as festas e acabou se apaixonando por isso. Devido a esse amor pela música, aos 16 anos iniciou sua jornada na música profissionalmente e passou a se dedicar totalmente a isso. Em sua trajetória artística, já tocou com grandes nomes da cena eletrônica, como Alok, Vintage Culture, Jetlag, Liu, KVSH, incluindo DJs internacionais como Mark Knight e Andrea Oliva, entre outros.

‌



O lançamento de "Ronald in Paris" marca um novo passo na carreira do artista, consolidando seu nome na cena eletrônica global e unindo, de forma única, música e futebol.

“Ronald in Paris” - DJ Ronald

‌



Lançamento GR6 - abril/2025

YouTube:

‌



Spotify:

Instagram: