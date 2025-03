Djo compartilha o novo single "Delete Ya" Djo – o projeto musical do ator, produtor e compositor Joe Keery, conhecido por seu trabalho em sucessos como Stranger Things e Fargo... Cartão de Visita|Do R7 01/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 16h45 ) twitter

Djo – o projeto musical do ator, produtor e compositor Joe Keery, conhecido por seu trabalho em sucessos como Stranger Things e Fargo – anunciou recentemente seu aguardado novo álbum, The Crux, que será lançado em 4 de abril. Hoje, ele compartilha mais uma prévia do disco com "Delete Ya".

Djo teve um 2024 gigantesco com o hit viral "End of Beginning", e 2025 promete ser ainda maior. O single principal de The Crux, "Basic Being Basic", subiu rapidamente nas paradas de rádio alternativa, alcançando a posição #15, após Djo apresentar a faixa no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, onde também foi o convidado do sofá.

Djo firmou uma parceria com a PLUS1, destinando US$ 1 por ingresso para fornecer ajuda emergencial e suporte de recuperação a longo prazo para indivíduos, famílias e comunidades afetadas pelos devastadores incêndios florestais em Los Angeles, através do PLUS1 LA Fires Fund.

The Crux foi coproduzido por Keery e seu colaborador de longa data Adam Thein. Trata-se de um álbum de qualidade artesanal impecável. Ao contrário dos álbuns anteriores de Keery – gravações de quarto centradas em sintetizadores – The Crux destaca guitarras exuberantes e instrumentação que lembra o pop do final dos anos 60 e 70. É um álbum cheio de perdas e anseios, mas também cheio de inteligência e gratidão. O álbum foi escrito em todo o mundo em um período particularmente fértil para Keery, em que ele estava lutando contra a transitoriedade de seu outro emprego, estando solto e longe de seus amigos e familiares. Mas, para fazer o álbum, ele se instalou no lendário Electric Lady Studios, em Nova York, seu lar adotivo. The Crux não apenas mostra seu escopo ambicioso, mas também suas habilidades como multi-instrumentista e compositor habilidoso (todas as músicas foram escritas por Keery ou em colaboração com Adam Thein).

‌



O que começa como uma meditação sobre a dissolução de um relacionamento volta para a autoconfiança e para a celebração e o reconhecimento da importância de nutrir a comunidade. Esses temas se refletem nas letras e no espírito colaborativo da música, com contribuições de sua família e de amigos de longa data, o que confere ao álbum uma energia calorosa que reflete os vínculos no centro do disco. Embora as músicas sejam ricas em especificidade, o álbum funciona como uma trilha sonora de filme, em que o ouvinte pode facilmente se alinhar a um personagem, situação ou emoção. E é assim, em parte, que Keery enquadra o conceito do álbum por meio de sua arte – uma colaboração com Neil Krug – como um hotel onde todos os seus hóspedes são transitórios e estão em uma encruzilhada espiritual ou emocional.

Djo teve um 2024 enorme com sua música “End of Beginning” decolando em todo o mundo, onde, depois de subir para o topo na parada global do Spotify, foi a sexta música mais executada no mundo em 2024, com 1.5 BILHÃO de streams e mais de 60 BILHÕES de visualizações no TikTok. A música entrou nas paradas oficiais de singles em 41 países, acumulando também vários discos de platina e ouro em 17 territórios. “End of Beginning” alcançou a 11ª posição na Billboard Hot 100, foi a 10ª na Alternative Radio e a 12ª na Top 40. Este ano, “End of Beginning” também rendeu a Djo sua primeira indicação ao prêmio BRIT de canção internacional do ano.

‌



Embora seja mais conhecido por seus papéis de ator, Keery é há muito tempo uma potência interdisciplinar e começou a fazer música quando era adolescente. Mais tarde, ele se juntou à banda de psych-rock Post Animal enquanto estava em Chicago. Em 2019, lançou seu primeiro álbum, sob o pseudônimo de Djo. Em 2022, seu notável segundo álbum, DECIDE foi lançado pela AWAL e foi aclamado pela crítica, com apresentações nos principais festivais dos EUA, como o Lollapalooza.

The Crux - Tracklist:

‌



Lonesome Is A State of Mind

Basic Being Basic

Link

Potion

Delete Ya

Egg

Fly

Charlie’s Garden

Gap Tooth Smile

Golden Line

Back On You

Crux