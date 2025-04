DJO lança o aguardado novo álbum “The Crux” Djo - o projeto musical do ator, produtor e compositor Joe Keery, conhecido por seu trabalho em projetos de grande sucesso como Stranger... Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

Djo - o projeto musical do ator, produtor e compositor Joe Keery, conhecido por seu trabalho em projetos de grande sucesso como Stranger Things e Fargo - lançou hoje seu aguardado novo álbum The Crux.

Djo teve um 2024 grandioso com o hit “End of Beginning”, a sexta música mais ouvida do Spotify em todo o ano, e 2025 está se preparando para ser ainda maior. Recentemente, ele apresentou “Basic Being Basic” no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, onde também foi o convidado do sofá, e se apresentará no Jimmy Kimmel Live! em 14 de abril. Sua turnê mundial teve início ontem à noite com uma turnê norte-americana e inclui suas estreias em festivais como Coachella e Glastonbury, além de um retorno a Chicago para o Lollapalooza e muito mais. Ele também fará alguns shows na UE/Reino Unido ao lado de Noah Kahan.

Ao passo do lançamento do álbum, Djo compartilhou uma última prévia do disco com “Potion” hoje. Mostrando um lado diferente do disco em relação a “Basic Being Basic” e “Delete Ya”, “Potion” mostra Djo em Laurel Canyon. “’Potion’ é como seu jeans favorito”, diz Keery. “Eu estava trabalhando na escolha de Travis quando escrevi essa música, então é como se Harry Nilsson e Lindsey Buckingham tivessem um bebê.” Keery tocou sozinho a maioria das músicas do disco inteiro, mas nessa faixa acústica e com falsete ele está particularmente à frente e no centro, com vocais, guitarra acústica e elétrica, baixo, bateria, percussão e Mellotron.

‌



The Crux foi coproduzido por Keery e seu colaborador de longa data Adam Thein. Trata-se de um álbum de qualidade artesanal impecável. Ao contrário dos álbuns anteriores de Keery – gravações de quarto centradas em sintetizadores – The Crux destaca guitarras exuberantes e instrumentação que lembra o pop do final dos anos 60 e 70. É um álbum cheio de perdas e anseios, mas também cheio de inteligência e gratidão. O álbum foi escrito em todo o mundo em um período particularmente fértil para Keery, em que ele estava lutando contra a transitoriedade de seu outro emprego, estando solto e longe de seus amigos e familiares. Mas, para fazer o álbum, ele se instalou no lendário Electric Lady Studios, em Nova York, seu lar adotivo. The Crux não apenas mostra seu escopo ambicioso, mas também suas habilidades como multi-instrumentista e compositor habilidoso (todas as músicas foram escritas por Keery ou em colaboração com Adam Thein).

O que começa como uma meditação sobre a dissolução de um relacionamento volta para a autoconfiança e para a celebração e o reconhecimento da importância de nutrir a comunidade. Esses temas se refletem nas letras e no espírito colaborativo da música, com contribuições de sua família e de amigos de longa data, o que confere ao álbum uma energia calorosa que reflete os vínculos no centro do disco. Embora as músicas sejam ricas em especificidade, o álbum funciona como uma trilha sonora de filme, em que o ouvinte pode facilmente se alinhar a um personagem, situação ou emoção. E é assim, em parte, que Keery enquadra o conceito do álbum por meio de sua arte – uma colaboração com Neil Krug – como um hotel onde todos os seus hóspedes são transitórios e estão em uma encruzilhada espiritual ou emocional.

‌



Djo teve um 2024 enorme com sua música “End of Beginning” decolando em todo o mundo, onde, depois de subir para o topo na parada global do Spotify, foi a sexta música mais executada no mundo em 2024, com 1.5 BILHÃO de streams e mais de 60 BILHÕES de visualizações no TikTok. A música entrou nas paradas oficiais de singles em 41 países, acumulando também vários discos de platina e ouro em 17 territórios. “End of Beginning” alcançou a 11ª posição na Billboard Hot 100, foi a 10ª na Alternative Radio e a 12ª na Top 40. Este ano, “End of Beginning” também rendeu a Djo sua primeira indicação ao prêmio BRIT de canção internacional do ano.

Embora seja mais conhecido por seus papéis de ator, Keery é há muito tempo uma potência interdisciplinar e começou a fazer música quando era adolescente. Mais tarde, ele se juntou à banda de psych-rock Post Animal enquanto estava em Chicago. Em 2019, lançou seu primeiro álbum, sob o pseudônimo de Djo. Em 2022, seu notável segundo álbum, DECIDE foi lançado pela AWAL e foi aclamado pela crítica, com apresentações nos principais festivais dos EUA, como o Lollapalooza, e um sucesso sem paralelo nos plataformas.

‌



Tracklist:

Lonesome Is A State of Mind

Basic Being Basic

Link

Potion

Delete Ya

Egg

Fly

Charlie’s Garden

Gap Tooth Smile

Golden Line

Back On You

Crux

DJO online:

WEBSITE | INSTAGRAM | TIKTOK | FACEBOOK | TWITTER