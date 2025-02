Do feed para as playlists: Nanda Retes estreia na música com “Ritmo de Verão” Primeiro lançamento da influenciadora chega às plataformas digitais acompanhado de videoclipe gravado no Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 19/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeiro lançamento da influenciadora chega às plataformas digitais acompanhado de videoclipe gravado no Rio de Janeiro

Prestes a completar 15 anos, Nanda Retes já é uma sensação digital com mais de 700 mil seguidores no Instagram, onde produz conteúdo voltado especialmente ao público adolescente, compartilhando sua rotina e abordando temas como lifestyle, esporte, moda e, claro, música – sua maior paixão artística.

Nascida em Varginha, Minas Gerais, Nanda cresceu em uma fazenda, onde desenvolveu, desde cedo, uma relação intensa com a música. Incentivada pelos pais, começou a estudar violão e canto ainda na infância. Ultimamente, ela tem postado uma série de vídeos de covers de algumas de suas canções favoritas, e a repercussão positiva lhe deu coragem para expandir sua presença para além das redes sociais e gravar sua primeira música autoral. “Ritmo de Verão” é um pop leve e solar, embalado por batidas eletrônicas, que acaba de aterrizar nas plataformas digitais, dando o pontapé inicial em sua carreira musical. A faixa foi produzida pelo DJ Michael Muller, que também assina as programações. Mineira de origem e carioca de coração, Nanda buscou inspiração na Cidade Maravilhosa, onde mora desde 2021, para compor seu primeiro single. Com o objetivo de escrever canções despretensiosas, que traduzam suas vivências e emoções, ela incorporou toda a energia do Rio, inclusive na escolha do cenário para o videoclipe: as areias escaldantes da Barra da Tijuca. “Se trata de sol, mar e amigos. Isso é o que mais me encanta aqui”, comenta a artista, que esbanja carisma. Sempre com os pés no chão, mas movida pela motivação de conquistar seu espaço no pop nacional, Nanda se permite sonhar: “Quero fazer música para curtir, dançar e levar alegria às pessoas. Sei que tenho muito a evoluir e um longo caminho pela frente, mas vou continuar trabalhando até um dia me ouvir tocando no rádio. Imagina? Vai ser demais!”. A transição de Nanda Retes das redes sociais para a música destaca seu potencial de conquistar um público ainda mais amplo, aproveitando sua expressiva base de seguidores, que tende a se converter em fãs de sua nova empreitada artística — marcada pelo frescor juvenil de uma geração conectada e vibrante. Ficha técnica “Ritmo de Verão” (Nanda Retes) Produzido por Michael Muller Gravado no estúdio Filbuc Produções (Rio de Janeiro - RJ) Programações: Michael Muller Arte da capa: Caio Vinícius Santos Barros



Videoclipe Dirigido por Vinícius Maha Produzido por Filmes Project