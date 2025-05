Do que são feitas as estrelas? Espetáculo integra programação do FESTA - Festival de Teatro e Artes Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Espetáculo integra programação do FESTA - Festival de Teatro e Artes

Cartão de Visita - Entretenimento

Prestes a completar 90 anos, o Minas Tênis Clube está em festa! Nada mais justo do que trazer as celebrações para o Centro Cultural Unimed-BH Minas e, como parte da programação especial das nove décadas do Minas, apresentamos o FESTA – Festival de Teatro e Artes.

O espetáculo "Do que são feitas as estrelas?" mescla a história real de Cecilia Payne-Gaposchkin com uma aventura espacial, trazendo o fascínio que os fenômenos celestes despertam nas crianças. De forma lúdica e poética, a peça fortalece a importância da curiosidade e incentiva crianças a serem autênticas e seguirem seus sonhos, desconstruindo a antiga ideia de que certas coisas não são para menina.

A astrônoma e cientista britânica Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) se tornou conhecida por ter descoberto do que são feitas as estrelas. Na época, ela tinha apenas 25 anos e precisou enfrentar o ambiente machista que dominava a ciência e o ambiente acadêmico. Este é o ponto de partida do espetáculo infanto-juvenil “Do que são feitas as estrelas?”.

‌



Em “Do que são feitas as estrelas?”, a vida de Cecilia Payne-Gaposchkin se transforma em uma aventura intergaláctica: a Guerreira Cecí é uma menina encafifada com o universo dos porquês. Ela deverá enfrentar intrigas e batalhas, trapaças e chantagens, tempestades e brigas com seres intergalácticos para se tornar uma exploradora cósmica e derrotar a ideia de que mulheres são inferiores. A narrativa acompanha o crescimento de Cecí até se tornar uma das astrônomas mais importantes da história.

“Queremos que todos os espectadores saiam do teatro vendo um universo que se move, gira e se projeta, sempre em movimento, sempre em transformação”, diz o diretor.

‌



A premiada peça infanto-juvenil “Do que são feitas as estrelas?” tem direção de Kiko Marques e texto de Sofia Fransolin, e conta de forma lúdica e poética a trajetória da astrônoma e cientista britânica Cecilia Payne-Gaposchkin. A montagem tem idealização da atriz Luiza Moreira Salles, que divide a cena com os atores Carolina Fabri e Diego Chilio. A peça estreou em agosto de 2022, no Sesc Belenzinho. A montagem ganhou os prêmios APCA 2023 (Associação Paulista de Críticos de Arte) e Pecinha É a Vovozinha na categoria melhor direção. Desde a sua estreia, o espetáculo percorreu 18 cidades do Estado de São Paulo, tendo realizado mais de 70 apresentações e alcançado um público de cerca de 18 mil pessoas.

FICHA TÉCNICA

‌



Concepção: Luiza Moreira Salles

Direção: Kiko Marques

Elenco: Carolina Fabri, Diego Chilio e Luiza Moreira Salles

Stand-in: Sofia Fransolin e Rhena Faria

Dramaturgia: Sofia Fransolin

Direção de Movimento: Bruna Longo

Cenário: Zé Valdir

Trilha Sonora: Ernani Sanchez

Figurino e Visagismo: Victor Paula

Retroprojeção: Diego Chilio, Kiko Marques, Luiza Moreira Salles, Criss de Paulo (Ilustração)

Iluminação: Danielle Meireles

Operação de luz: Jéssica Catharine

Operação de som: Ernani Sanchez e Murilo Góes

Contrarregra: Eduardo Portella

Voz da criança: Iná Belintani Chilio

Direção de Produção: Luiza Moreira Salles

Produção Executiva: Náshara Silveira

Assistente de Produção: Giselli Ribeiro e Virginia Adler

SOBRE O FESTA

Serviço

Do que são feitas as estrelas? - FESTA - Festival de Teatro e Artes

Data: 25/5

Horário: domingo, às 17h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244

Classificação: livre

Ingressos: R$40 (inteira). À venda na bilheteria do Teatro e na Sympla.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.