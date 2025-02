Doce e picante: Michel Brocador lança o forró "Chocolate com Pimenta" Uma das promessas mais vibrantes do forró e swing nacional, Michel Brocador, nome artístico do cantor Michel Eduardo Junior, lança... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute: https://smb.lnk.to/ ChocolateComPimenta

Assista: https://youtu.be/MvR_-wiJC-o

Uma das promessas mais vibrantes do forró e swing nacional, Michel Brocador, nome artístico do cantor Michel Eduardo Junior, lança a música inédita “Chocolate com Pimenta”, segunda amostra do novo EP “Quem Não Dança, Se Balança”. A faixa estreia acompanhada de clipe.

Com atitude e intensidade na batida e na letra, a faixa combina sensualidade e energia, criando uma mistura do forró com o swing característico de Michel. O vídeo da canção é ambientado em um cenário de praia, piscina e curtição.

‌



“Chocolate com Pimenta” chega após a animada “Amor de Coroa”, com uma narrativa envolvente, sobre um amor entre gerações. Combinando o brega com o forró, a faixa aposta em uma letra respeitosa e descontraída sobre o relacionamento de um homem mais novo com uma mulher mais velha.

"É com muita alegria que compartilho com vocês o lançamento do meu novo EP, ´Quem Não Dança Se Balança´. Esse projeto é muito especial, cheio de músicas que prometem colocar todo mundo pra curtir. Esse EP é só o começo de uma nova fase cheia de músicas envolventes, histórias marcantes e muito swing”, compartilha Michel.

‌



Sobre:

Nascido em Santos, São Paulo, e criado em Carnaíba, Pernambuco, Michel Brocador carrega as influências nordestinas em sua música. Sua trajetória começou em um festival de música nordestina, em 2014, quando foi convidado para ser vocalista da banda Forró Estigado, onde começou a ganhar destaque na cena, principalmente pela sua performance de palco e voz potente. Logo Michel chamou atenção e assumiu o posto de vocalista de uma grande banda do gênero “Cavaleiros do Forró”, ampliando sua visibilidade pelo Norte e Nordeste. A experiência foi um marco em sua carreira, consolidando seu estilo musical e dando origem ao nome que passou a ser conhecido: Michel Brocador.

Agora, em sua carreira solo, ele apresenta um projeto que mescla swing, forró e um carisma contagiante, resultado de anos de estrada e amadurecimento artístico. Com o apoio das produtoras HDF Produções e Fonttes Promoções, Michel chega em nova fase de sua trajetória, prometendo levar ao público uma experiência musical intensa e repleta de energia.