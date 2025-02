Domingo de Carnaval é dia de chorinho no Santa Maria Outlet Apresentação gratuita acontece na manhã deste domingo (2/3), a partir das 9h30 Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h26 ) twitter

Apresentação gratuita acontece na manhã deste domingo (2/3), a partir das 9h30

O Santa Maria Outlet oferece neste domingo de Carnaval (2 de março), mais uma edição do projeto que resgata a tradição do chorinho em Ribeirão Preto. A apresentação, conduzida pelo músico Alexandre Peres Trio, acontece das 9h30 às 11h30, com entrada gratuita. O projeto segue nos dias 9 e 16 de março, sempre no mesmo horário.

Nesta edição especial de Carnaval, além do tradicional chorinho, o repertório contará com algumas marchinhas carnavalescas e frevo, trazendo ainda mais animação ao público. A combinação dos dois gêneros musicais reforça a proposta a ação em celebrar a cultura brasileira e resgatar as tradicionais apresentações do passado, proporcionando uma experiência festiva e nostálgica para todas as idades.

Serviço:

Chorinho no Santa Maria Outlet

Dia: 2 de março (domingo)

Horário: das 9h30 às 11h30

Localização: Rodovia Anhanguera, km 299, Cravinhos (SP)

Horários de funcionamento do Outlet:

Lojas: das 9h às 21h / Praça de alimentação e restaurantes: das 11h às 22h

Mais informações: www.santamariaoutletrp.com.br