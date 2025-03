Duo Barbarize lança ‘Aquitaquente’: frevocore eletrizante que esquenta o álbum ‘Manifexxta’ O duo Barbarize segue expandindo sua identidade sonora com "Aquitaquente", a segunda faixa do aguardado álbum "Manifexxta" Cartão de Visita|Do R7 14/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h25 ) twitter

Ouça e assista aqui: https://www.youtube.com/ watch?v=WCBjiEFB_Yo

O duo Barbarize segue expandindo sua identidade sonora com "Aquitaquente", a segunda faixa do aguardado álbum "Manifexxta". A música, já disponível em todas as plataformas digitais, chega acompanhada de um videoclipe incendiário que reforça a potência visual e performática da dupla.



Formado por Bárbara Vitória (cantora, compositora e atriz) e YuriLumin (cantor, compositor, produtor musical e dançarino), o Barbarize nasceu na comunidade do Bode, no bairro do Pina (Recife/PE), e constrói uma narrativa que atravessa som, corpo e território. Para essa nova faixa, os artistas unem frevo, hardcore e afropop, traduzindo o calor, o frenesi e a energia das ruas recifenses sem perder de vista a crítica social.



"A fusão de gêneros em AQUITAQUENTE surgiu de forma natural, porque misturar referências já faz parte da essência do Barbarize. A energia frenética de Hangover, do Buraka Som Sistema, bateu como um estalo pra gente criar algo com essa mesma vibração, mas com nossa raiz pernambucana pulsando no beat. O resultado é um som que faz o corpo se mover sem nem perceber", destacam os artistas.



Com versos que evocam a identidade cultural e histórica de Recife, a letra de "Aquitaquente" já chega com impacto:



"Recife tem praia bonita/mas não se iluda que tem tubarão/e no carnaval desse ano/vai ter Barbarize botando pressão/o Chico já mandou o papo que ia lembrando a revolução/Artistas não fazem dinheiro porque toda grana fica pros barão."



A produção musical ficou por conta de Thiago Barromeo (São Paulo/SP), com lançamento pelo Selo Estelita (Recife/PE). “Nosso som é um convite para as pessoas expressarem suas potências”, destaca Bárbara Vitória. “Criamos um frevocore único, que carrega a identidade do Barbarize”, acrescenta YuriLumin.



O videoclipe, idealizado e roteirizado pelo próprio duo, tem direção geral e de arte assinada por Foster, além de produção executiva e direção de produção de Jéssica Jansen. As gravações aconteceram em diferentes pontos do Recife, incluindo o Estúdio Casona (Jaboatão dos Guararapes), TV Universitária – TVU, Rede Moinho da Ilha e A Travessa.



"Aquitaquente" sucede "Boom Boom", primeira faixa do álbum, que marcou a estreia internacional do Barbarize em parceria com J Coppa, artista de Kingston, na Jamaica. No YouTube, já está disponível um visualizer da música, gravado na Praça Roosevelt, em São Paulo, onde o duo tem se apresentado em espaços culturais e casas noturnas.



Com "Aquitaquente", Barbarize reafirma sua identidade e esquenta a cena independente, provando que essa revolução sonora está só começando. “Barbarize/Pesadão/Recife/Pega visão”, canta YuriLumin, deixando claro que ainda há muito por vir.



"AQUITAQUENTE é literalmente o fogo do Manifexxta, um chamado pra ação, pra sentir o calor da música e se jogar sem medo. No videoclipe, já começam a aparecer pistas subliminares do que vem por aí. É aquele momento em que a festa e a revolução se encontram e viram uma coisa só", finalizam.



Saiba mais: https://www.instagram. com/barbarizeja/ + www.barbarizeja.com.br