É nesta sexta! Gina Garcia apresenta show especial no Blue Note SP em homenagem a Gal Costa Tributo que marcou a estreia solo de Gina Garcia volta aos palcos com apresentação emocionante na Avenida Paulista Cartão de Visita|Do R7 28/04/2025 - 18h59 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h59 )

Nesta sexta-feira, 2 de maio, o Blue Note São Paulo será palco de uma noite emocionante com Gina Garcia e o espetáculo “Gina Canta Gal”, tributo à inesquecível Gal Costa. A apresentação contará ainda com a participação especial do consagrado baixista Marcelo Mariano.

O projeto “Gina Canta Gal” marcou o início da carreira solo de Gina em 2023, quando a cantora percorreu o Brasil levando sua voz poderosa em homenagens à obra de Gal Costa. Agora, ela retoma o projeto com uma apresentação especial na Avenida Paulista, trazendo ao público uma interpretação autêntica e emocionante dos clássicos da eterna diva da MPB.

Acompanhada por Marcelo Mariano, um dos músicos mais respeitados do país, com passagens por projetos de artistas como Djavan e a própria Gal Costa, Gina promete uma noite de celebração, cheia de emoção e grandes encontros musicais. Marcelo é filho de César Camargo Mariano e Marisa Gata Mansa, além de irmão de Pedro Mariano e Maria Rita, filhos de Elis Regina, e acumula uma sólida carreira como baixista, produtor musical e compositor.

Além deste show especial, Gina Garcia vive um momento de conquistas na carreira solo, com o lançamento recente do EP “Gina Canta Cazuza” e sua estreia marcante no Carnaval paulista, onde desfilou ao lado de Lucinha Araújo, a mãe do grande poeta do rock.

Os ingressos para essa noite inesquecível estão à venda no site da Eventim.

Serviço:

Data: 02/05 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Blue Note São Paulo – Avenida Paulista

Ingressos: eventim.com.br/artist/gina