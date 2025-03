EAST Miami é um dos melhores hotéis para aproveitar o Miami Open Moderno, bem localizado e com uma estrutura que reúne restaurantes e bares descolados, é a opção de hospedagem perfeita para os aficionados... Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h06 ) twitter

Moderno, bem localizado e com uma estrutura que reúne restaurantes e bares descolados, é a opção de hospedagem perfeita para os aficionados por tênis que chegam à cidade para acompanhar um dos principais torneios mundiais

Entre 16 e 30 de março, o Miami Open vai reunir nove dos dez melhores tenistas do ranking masculino de simples. O torneio também confirmou recentemente a presença do brasileiro João Fonseca, que vem despontando como promessa do esporte. Entre as mulheres, Beatriz Haddad Maia vai ser a representante do Brasil.

O esporte que já tem fãs de longa data por aqui, vem conquistando novos aficionados em razão dos talentos que despontam no circuito mundial. Muitos deles gostam de aproveitar os campeonatos in loco. Assim, para os que têm passagem comprada, O EAST Miami é uma das mais certeiras opções de hospedagem.

‌



Conectado a um shopping a céu aberto, apresenta opções próximas de compras e lazer. Se a ideia é descansar ao ar livre, o hotel também oferece nada menos do que quatro piscinas, sendo uma olímpica, uma aquecida, uma de imersão fria e outra de hidromassagem. Há ainda bicicletas elétricas à disposição para desbravar os arredores, incluindo o bairro artístico de Wynwood.

A gastronomia é um capítulo a parte e atrai, inclusive, quem não é hóspede, mas quer provar as delícias oferecidas. Uma das opções é o Tea Room, restaurante speakeasy localizado no último andar do hotel. A mixologia e os pratos de inspiração asiática completam os diferenciais deste restaurante absolutamente único em Miami. O Quinto oferece um menu delicioso, servindo sabores autênticos com carnes e o peixe mais fresco da cidade em seu ambente. Já o Sugar, na cobertura, um dos bares mais “hypados” e procurados, tanto por turistas quanto por locais. Com vista de 360° do horizonte de Miami, é ideal para observar o pôr-do-sol saboreando drinques, além de uma seleção de tapas, satays e sobremesas exclusivas. Não faltam razões para escolher O EAST Miami como local para celebrar o tênis, outro esporte que está se tornando paixão brasileira.