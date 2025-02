Economista Sincero chega aos EUA: Estúdios, livro e uma nova era para a educação financeira Além do sucesso digital e da internacionalização do seu conteúdo, Wicz já tem um segundo livro confirmado para o Brasil Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h06 ) twitter

Charles Wicz, criador do Economista Sincero, está levando sua revolução financeira para outro nível. Depois de construir um dos maiores canais de economia do Brasil, ele agora inaugura sua operação nos Estados Unidos – e de quebra, lança seu livro no mercado internacional.

De influenciador a autor global, Wicz estreou sua obra na maior feira literária da América Latina, a Feira do Livro de Buenos Aires. Agora, ele dá mais um passo à frente: o livro chega aos EUA, ampliando seu impacto e tornando seu conteúdo acessível a milhões de brasileiros que vivem fora do país.

"Sempre quis escrever um livro, mas ver ele cruzando fronteiras e chegando aos Estados Unidos mostra que estamos construindo algo muito maior do que imaginávamos. Quero que qualquer brasileiro, esteja onde estiver, tenha acesso a um conteúdo que realmente transforma vidas financeiras", destaca Wicz.

O PRIMEIRO INFLUENCIADOR BRASILEIRO DE ECONOMIA A OPERAR NOS EUA

O Economista Sincero já era sinônimo de informação financeira direta e sem rodeios no Brasil. Agora, com a abertura de estúdios e uma empresa nos EUA, Wicz se torna o primeiro criador de conteúdo do setor a expandir fisicamente para fora do país.

‌



A missão? Levar um olhar global sobre economia e investimentos para brasileiros dentro e fora do Brasil. E a estratégia já vem de longe: Wicz acompanhou eleições internacionais in loco, cobriu pessoalmente o encontro anual de Warren Buffett e participou da Bitcoin Conference 2023, um dos maiores eventos cripto do mundo.

Enquanto muitos influenciadores ainda focam no mercado brasileiro, ele aposta que quem investe precisa entender o que acontece no mundo – e na fonte, não por terceiros.

‌



O IMPACTO QUE DESAFIA A MÍDIA TRADICIONAL

O crescimento do Economista Sincero acontece enquanto a mídia tradicional perde espaço. Números recentes mostram que as cinco maiores emissoras de notícias do Brasil somam apenas 111,8 mil espectadores diários. Já Wicz ultrapassou 1,5 milhão de espectadores únicos no último mês.

"As pessoas não querem mais informações filtradas e cheias de interesses. Elas querem transparência e análise real, e é isso que entregamos todos os dias" – ressalta Wicz.

‌



GREEN CARD AMERICANO: O RECONHECIMENTO PELO IMPACTO

O sucesso do projeto foi tão expressivo que o próprio governo dos Estados Unidos reconheceu sua relevância. Charles Wicz recebeu o Green Card por reconhecimento profissional, um feito raríssimo para criadores de conteúdo financeiro.

"Muita gente disse que seria impossível, mas o governo americano viu o impacto do nosso trabalho e aprovou nosso projeto sem hesitação. Educação financeira tem valor, e agora podemos levar isso ainda mais longe", conta.

PRÓXIMOS PASSOS: UM NOVO LIVRO E UMA EXPANSÃO GLOBAL

Se 2024 já foi um ano de grandes mudanças, 2025 promete ainda mais. Além do sucesso digital e da internacionalização do seu conteúdo, Wicz já tem um segundo livro confirmado para o Brasil, ampliando ainda mais sua proposta de educação financeira.

"Não basta estar no YouTube, no Instagram ou no TikTok. Precisamos alcançar todos os espaços. Nosso projeto não é só para agora, é algo que vai atravessar gerações" – conclui.

O Economista Sincero não está apenas crescendo – ele está redefinindo como brasileiros, em qualquer parte do mundo, aprendem sobre dinheiro, investimentos e o futuro financeiro. A revolução financeira agora é global.