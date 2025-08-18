Ed Motta e Orquestra MPBJazz, no palco do Qualistage, dia 23 de Agosto No próximo dia 23 de agosto, o público carioca terá a oportunidade de viver uma noite única de música ao vivo Cartão de Visita|Do R7 18/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h18 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

No próximo dia 23 de agosto, o público carioca terá a oportunidade de viver uma noite única de música ao vivo: Ed Motta, um dos maiores nomes da música brasileira contemporânea, se apresenta ao lado da Orquestra MPBJazz, no palco do Qualistage, na Barra da Tijuca.

O espetáculo promete uma fusão envolvente entre o soul, o funk, o jazz e a música brasileira, com arranjos orquestrais inéditos que realçam ainda mais as sofisticadas composições de Ed Motta. Clássicos como, “Colombina” e “Fora da Lei”, além de faixas do álbum “AOR”, ganham nova roupagem com a potência e a versatilidade da MPBJazz, sob direção musical e arranjos cuidadosamente preparados para a ocasião.

A Orquestra MPBJazz, reconhecida por seu trabalho de aproximação entre a música popular brasileira e as linguagens do jazz e da música instrumental contemporânea, traz um formato especial para este show, com destaque para a interação dinâmica entre os sopros, as cordas e a inconfundível voz de Ed Motta.

O encontro é também uma celebração da trajetória de um artista que há décadas constrói pontes entre o Brasil e o mundo com seu som elegante, recheado de referências que vão do R&B ao pop sofisticado."

‌



Sábado - 23 | AGOSTO

Show às 21h30

‌



A casa abre às 19h30

QUALISTAGE

‌



AV Ayrton Senna, 3000 - VIA PARQUE SHOPPING

Classificação: 18 anos

A partir de R$ 80,00

Venda: Ingressos: https://qualistage.com.br/ed- motta-e-orquestra-mpb-jazz

Ou na Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ –

De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Capacidade da casa: 9 mil em pé / 3.500 sentados

Acessibilidade