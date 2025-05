Ed Sheeran faz visita surpresa aos fãs da cidade do México Artista britânico apareceu, sem aviso prévio, na emblemática Cantina Tenampa, na Praça Garibaldi para um show intimista Cartão de Visita|Do R7 16/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 23h43 ) twitter

Artista britânico apareceu, sem aviso prévio, na emblemática Cantina Tenampa, na Praça Garibaldi para um show intimista

A Cidade do México foi palco de um dia inesquecível graças à visita surpresa de Ed Sheeran. O artista britânico apareceu, sem aviso prévio, na emblemática Cantina Tenampa, na Praça Garibaldi. Lá, interagiu com alguns fãs sortudos que conseguiram acesso por meio do Spotify Fans First. Ele ofereceu um show intimista que reafirmou seu amor pela música sem filtros.

Esse tipo de aparição inesperada já se tornou uma marca registrada de Ed Sheeran, que tem surpreendido em várias cidades do mundo com esses shows longe dos grandes estádios. Desta vez, foi a vez da Cidade do México. Com seu estilo descontraído, autêntico e acessível, Ed voltou a se conectar com o público de uma forma única: cara a cara, com o violão em mãos, acompanhado pela Auriga, banda de Regional Mexicano, com a genuína intenção de compartilhar sua música.

Diante de dezenas de fãs afortunados, o cantor montou um set especial que incluiu seus mais recentes singles, “Azizam” e “Old Phone”, além dos clássicos “Shape of You” e “Thinking Out Loud”. Nesta última, contou com a participação especial de Elena Rose, que cantou em espanhol um verso da canção.

Cada música foi cantada em coro e celebrada em um ambiente carregado de emoção e calor humano — bem ao estilo mexicano. Com essa visita, Ed Sheeran reafirma que sua conexão com o público vai muito além das luzes e dos grandes palcos. Às vezes, tudo o que se precisa é de um violão, um lugar cheio de história e a vontade de criar momentos reais. E desta vez, foi a Cidade do México que teve o privilégio de viver isso de perto.