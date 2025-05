Edson & Hudson no Villa Country! A tradicional e mais importante casa sertaneja prepara uma grande comemoração pelos seus 23 anos de sucesso no sábado, 17 de maio Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 10h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tradicional e mais importante casa sertaneja prepara uma grande comemoração pelos seus 23 anos de sucesso no sábado, 17 de maio

Cartão de Visita - Entretenimento

O Villa Country, tradicional palco da música sertaneja em São Paulo, celebra 23 anos de história com uma programação especial. Como parte das comemorações, recebe no sábado, dia 17 de maio, uma das duplas mais queridas do Brasil: Edson & Hudson!

Conhecidos por hits que marcaram gerações e pela fusão única do sertanejo com o rock, Edson & Hudson apresentam a aclamada turnê “Foi Deus”. O show promete trazer grandes sucessos de carreira da dupla detentora de uma vasta obra fonográfica, Certificações de Platina, Ouro e indicações ao Grammy Latino.

No repertório, clássicos como “Foi Deus”, “Porta-Retrato”, “Azul”, “Ela Encasquetou”, “Vamos Fazer Festa” e “Deixa Eu Te Amar” se misturam as faixas do projeto “Foi Deus”, que conta com participações especiais e regravações de modões e clássicos da música raiz. A apresentação conta com cenário luxuoso e tecnológico, destacando a performance enérgica dos irmãos e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson.

‌



"Alô Villa Country! Estamos chegando para comemorar os 23 anos desta casa que é uma verdadeira paixão nacional, templo onde realizamos shows inesquecíveis e, com certeza, este será mais um no baú de recordações maravilhosas que carregamos. O chão vai tremer e o bicho vai pegar", convida a dupla.

O show de Edson & Hudson no dia 17 de maio faz parte da festa de aniversário do Villa Country, que celebra mais de duas décadas como referência no cenário sertanejo, recebendo grandes artistas e milhares de fãs semanalmente.

‌



SERVIÇO: Edson & Hudson no Aniversário do Villa Country

Data: 17 de maio de 2025 (sábado)

‌



Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura da casa: 20h Início do show (previsão): 0h30

Classificação etária: 18 anos (obrigatória apresentação de documento oficial com foto).

Acesso para deficientes: sim

Ingressos:Ticket360

Edson e Hudson nas redes

www.edsonehudson.com

@edsonehudson

facebook.com/ edsonehudsonoficial

tiktok.com/@ edsonehudsonoficial

youtube.com/ OficialEdsoneHudson