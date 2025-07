Ella Eyre lança novo single “space” Retirado de seu aguardado e deslumbrante segundo álbum everything, in time, que será lançado 21 de novembro pela Play It Again Sam Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Retirado de seu aguardado e deslumbrante segundo álbum everything, in time, que será lançado 21 de novembro pela Play It Again Sam

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o single, aqui

Faça o pré-save do álbum, aqui

“Uma reinvenção para a agora independente estrela do pop britânico, com uma faixa animada e super cativante de jazz swing, e letras sobre se perder - e se encontrar novamente.” - The Times

‌



“Com batidas marcantes e alma vibrante, a faixa mostra a cantora retornando às suas raízes... um retorno dinâmico.” - Clash

Após anunciar recentemente seu tão aguardado segundo álbum de estúdio, everything, in time — com lançamento marcado para 21 de novembro pela Play It Again Sam — uma das vozes mais talentosas e marcantes do Reino Unido, Ella Eyre, sai na frente com seu poderoso novo single, “Space”.



Carregada de groove soul-R&B, essa nova e excelente faixa revela um lado de Ella que há muito tempo fervilhava sob a superfície. A música não mede palavras — e essa é exatamente a intenção. É intensa, direta e surpreendentemente crua, cortando o ruído com uma energia ousada que exige atenção.

‌



“‘Space’ fala sobre chegar ao limite e traçar uma linha, com intenções bem-humoradas, mas extremamente sérias”, explica Ella. “Me diverti muito escrevendo essa música porque eu já estava tão exausta de uma situação indesejada que aquilo acabou se tornando engraçado. Eu queria criar o máximo de distância possível para conseguir me curar — e nem o espaço sideral parecia longe o suficiente. Às vezes, tudo o que você pode fazer é rir de algo difícil... ou escrever uma música implacável sobre isso.”

Uma década após seu álbum de estreia Feline, que alcançou o Top 4, e inúmeras colaborações explosivas, Ella finalmente revela uma obra que é tão autêntica, destemida e completa quanto ela mesma. everything, in time é uma coleção cuidadosamente selecionada de 15 faixas, em que a artista nascida em Londres mergulha em um som enraizado no soul profundo, no R&B ousado, no funk retrô e em verdades emocionais.

‌



Após uma cirurgia nas cordas vocais durante o lockdown que a forçou, literalmente, a reaprender a falar, Eyre ressurgiu com um senso de identidade mais claro. Ela rompeu com sua antiga gravadora, recuperou os direitos de suas músicas e recomeçou do zero. everything, in time é o resultado desse processo. “Houve um momento em que simplesmente disse: ‘Isso não está certo — vamos jogar tudo fora’”, relembra ela sobre uma versão anterior do álbum.

O anúncio do álbum chega na esteira de alguns lançamentos recentes já aclamados, como “high on the internet” (com participação de Jay Prince), uma crítica contundente ao esgotamento digital e às ilusões da internet; “domino szn”, um soul-pop sofisticado e cheio de confiança; e a elegante e madura “kintsugi”.

A trajetória até everything, in time foi tudo menos linear. Contratada aos 17 anos, o início da carreira de Eyre foi uma montanha-russa de sucessos nas paradas e colaborações de dance, muitas vezes deixando sua própria visão em segundo plano. Agora, aos 31, ela não só recuperou o controle da sua narrativa, como também redesenhou seu futuro.

Do hino ousado sobre término de relacionamento “space” à linda e metafórica “kintsugi”, Ella abraça a diversidade sonora e a honestidade emocional ao longo do álbum, unindo tudo com uma voz inconfundivelmente sua. Seja no soul que mistura gêneros de “loverman”, na atitude retrô de “hell yeah” ou na narrativa íntima da faixa-título “everything, in time”, esta é a Ella Eyre sem amarras. Inspirada por nomes como Lauryn Hill, Amy Winehouse, Outkast e corais gospel, o álbum oferece um retrato completo de uma artista que está se descobrindo plenamente.

Ella também anunciou quatro shows intimistas à luz de velas em dezembro, nos quais se apresentará em locais deslumbrantes em Manchester, Londres, Edimburgo e Liverpool. A venda geral começa amanhã. Mais informações aqui.



Com everything, in time, Ella Eyre não apenas nos lembra que ela ainda está aqui — ela prova que nunca foi embora. Este álbum é ao mesmo tempo uma culminação e um novo começo: uma declaração ousada de uma das vozes mais resilientes e reconhecíveis da música britânica.

“Minha carreira teve muitos altos e baixos,” Eyre explica com sinceridade. “Isso me tira o sono à noite. Mas este álbum é algo do qual eu realmente me orgulho. E os maiores clichês são, às vezes, as verdades mais profundas: coisas boas vêm para quem espera. E, embora tenha demorado muito para chegar a este ponto, estou realmente orgulhosa de onde estou agora.”



SIGA ELLA EYRE:

Instagram | TikTok | YouTube | X