Em preparativos finais, Caldas Country Festival 2024 impulsiona turismo e movimenta aeroporto

Festival com estrutura grandiosa irá atrair milhares de fãs para Caldas Novas neste final de semana; virada de lote acontece nesta terça-feira

O Caldas Country Festival está nos preparativos finais para sua 17ª edição, que começa nesta sexta-feira (15), repleta de inovações e grandes expectativas. O festival deve impactar significativamente o turismo local: a concessionária Socicam prevê que o Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães, em Caldas Novas, registre um aumento substancial no fluxo de passageiros entre os dias 14 e 17 de novembro, impulsionado pelo evento.

A expectativa é que aproximadamente 2.100 passageiros embarquem e desembarquem no aeroporto em nove voos, número cinco vezes maior do que o movimento registrado no mesmo período em 2023. Nesta terça-feira (12), o festival realiza uma nova virada de lote, em uma das últimas oportunidades para quem deseja fazer parte desta festa única.

No line-up, grandes nomes da música sertaneja marcam presença. Na sexta-feira, Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate sobem ao palco. No sábado (16), é a vez de Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf e Mari Fernandez com seu projeto "Mari Sem Fim". Com uma programação intensa, o Caldas Country Festival reafirma seu lugar como um dos maiores e mais aguardados eventos de música sertaneja do Brasil.

O festival organizado pela Diverti e EXP prepara uma estrutura de palco imponente, equivalente a 10 telas de cinema, com mais de mil metros quadrados de LED. A iluminação e os conteúdos exibidos nas telas foram especialmente desenvolvidos para criar uma atmosfera envolvente, que promete elevar o nível das apresentações e proporcionar momentos inesquecíveis ao público. Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Para quem vem de São Paulo especialmente para o evento, a companhia aérea Azul oferece pacotes exclusivos de voos e hospedagem, incluindo pocket shows e acesso especial ao festival, tornando a experiência ainda mais completa. O Lagoa Eco Towers Resort é o hotel oficial da edição, e garante uma estadia com conforto e momentos inesquecíveis.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together - unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos - em conjunto com a Diverti - empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.