Endor: de underground a fenômeno mundial com "Pump It Up" Em apenas alguns anos, Endor se estabeleceu como uma figura-chave no cenário da música eletrônica, emergindo como um verdadeiro representante... Cartão de Visita|Do R7 04/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h06 )

Em apenas alguns anos, Endor se estabeleceu como uma figura-chave no cenário da música eletrônica, emergindo como um verdadeiro representante do underground. O produtor nascido em Brighton cativou o setor com seu talento incomparável para criar faixas que incendeiam as pistas de dança. Sua abordagem prolífica e sua paixão pela música lhe renderam o apoio de grandes nomes como Skream e Chris Lake, além de um impressionante catálogo de lançamentos.

A estreia de Endor na Defected Records, “Pump It Up”, não só atraiu a atenção dos seletores mais influentes da cena, como também se tornou rapidamente um verdadeiro hino. Sua linha de baixo icônica energizou as pistas de dança de Ibiza ao Brooklyn, consolidando sua reputação como um hitmaker.

Em 2019, “Pump It Up” entrou em cena como um fenômeno, alcançando o top 10 da UK Official Singles Chart e ganhando várias certificações em todo o mundo. Além disso, a faixa entrou na parada global do Spotify em mais de 40 países, tornando-se o segundo lançamento mais tocado na história da Defected Records.

‌



O ressurgimento do sucesso de “Pump It Up” no final de 2024 e início de 2025 reafirma seu impacto. Depois de aparecer no premiado filme A Substância, a música experimentou uma nova onda de popularidade, gerando um movimento viral que levou a faixa a várias paradas na América do Sul e em outros mercados internacionais.

Endor segue mostrando que sua música não apenas domina o presente, mas permanece relevante para as novas gerações. Do underground ao mainstream, sua capacidade de se conectar com o público o posiciona como uma força imparável na música eletrônica.

‌



