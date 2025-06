Espetáculo O Controle O inédito espetáculo "O Controle" DE Guilherme Fiuza, com Reynaldo Gonzaga, volta a capital paulista, no Teatro União Cultural, aos... Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h16 ) twitter

O inédito espetáculo "O Controle" DE Guilherme Fiuza, com Reynaldo Gonzaga, volta a capital paulista, no Teatro União Cultural, aos domingos de Junho e Julho às 19h

Há um ano em cartaz pela capital paulista e interior do estado, o espetáculo "O Controle" reestreia em São Paulo, depois de uma temporada de sucesso com lotação esgotada no Rio de Janeiro.

O texto inédito Guilherme Fiuza faz uma reflexão sobre a liberdade individual em tempos de ascensão dos mecanismos de controle coletivo, interpretado pelo consagrado ator Reynaldo Gonzaga, que atua sob a direção de Ricardo Peixoto.

“O Controle” se passa em um futuro não muito distante. Um homem está preso sem ter noção do porquê. Ele se considerava um cidadão exemplar. Cumpridor abnegado de todas as medidas governamentais garantidoras da ética coletiva. Tinha orgulho da sua elevada pontuação no esquema de crédito social – e estava quase alcançando uma faixa de pontuação cidadã que lhe permitiria morar numa área mais nobre. Separado do seu iPhone, não tem mais acesso à sua posição social – ou seja, não consegue saber nem quanto tempo vai ficar preso. Vai dividindo sua perplexidade com o companheiro de cela, que se mantém em silêncio até que a morte o alcança, em seus pertences o protagonista encontrará as pistas para o motivo da sua prisão. O espetáculo “O Controle” é uma reflexão sobre a liberdade individual em tempos de ascensão dos mecanismos de controle coletivo.

Ficha Técnica

Autor: Guilherme Fiuza

Direção: Ricardo Peixoto

Ator: Reynaldo Gonzaga

Música Original e Trilha Sonora: Ricardo Severo

Operador de Som: Anselmo Vanzelli

Produção Executiva, figurino e técnico de Palco: Ricardo Peixoto

Idealização, Criação de Projeção e Arte Visual: N2M Criação

Fotografia: Sal Ricardo

Idealização e Realização: Ricardo Peixoto Produções

Serviço:

Teatro União Cultural

Rua Mário Amaral, 209 - Paraíso - São Paulo/SP

TEL. 3885-2242

Estação Metrô Brigadeiro

Temporada: Todos os domingos de junho e julho às 19h

Vendas nos sites SYMPLA e SAMPA INGRESSOS.

Obs. A Bilheteria do teatro abre 1h30 antes do início do espetáculo.

valor R$80,00 /meia R$40,00