Estações meteorológicas de Monte Verde (MG) apontam 4,9ºC, recorde de temperatura mínima do ano Distrito de Camanducaia amanheceu com frio intenso Cartão de Visita|Do R7 16/05/2025 - 23h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 23h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Distrito de Camanducaia amanheceu com frio intenso

Cartão de Visita - Entretenimento

Tradicional destino turístico do Sul de Minas, Monte Verde voltou a ser atingido por um frio intenso, nesta quinta-feira (15), quando as estações meteorológicas locais apontaram a temperatura média mínima de 4,9ºC no distrito de Camanducaia. Já as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) consideraram que a mais baixa na localidade foi de 5,3ºC, a segunda menor registrada pelo órgão federal no Brasil até o período da manhã, só ficando atrás de Maria da Fé (MG), com 4,9ºC, enquanto Campos do Jordão (SP) foi o terceiro lugar mais gelado do país, com 5,8ºC.

Esses dados, divulgados pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), foram confirmados por Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo no vilarejo mineiro, onde ele faz medições meteorológicas há 25 anos. “Essa foi uma das menores temperaturas do dia no Brasil e a mais baixa registrada aqui em Monte Verde neste ano. A falta de nebulosidade e nuvens durante a noite de quarta-feira foi fundamental para que as temperaturas despencassem na última madrugada e Monte Verde amanhecesse com o seu recorde de menor temperatura do ano. E os próximos dias, com céu limpo e pouca nebulosidade, prometem ser de temperaturas ainda baixas, em condições típicas de outono”, destaca Pacheco ao comentar o panorama climático local.

Antes de contar, nesta quinta-feira, com o seu dia mais frio do ano, Monte Verde registrou recordes de temperaturas mais baixas do Brasil neste mês. No último dia 3, as estações locais indicaram a média mínima de 5,7ºC e as medições do Inmet consideraram que o distrito de Camanducaia teve 6,7ºC como a menor temperatura, mesmo número aferido pelo instituto em Campos do Jordão. Já no dia 7, o distrito de Camanducaia voltou a ser o local mais gelado do país, com média mínima de 6,9ºC, segundo as estações locais, enquanto o Inmet confirmou a temperatura de 7,5ºC, a menor contabilizada pelo instituto naquela data. E o mesmo ocorreu novamente logo em seguida, no dia 8, quando os termômetros desceram até os 8,4ºC na localidade.

Consolidado com um dos principais destinos para os amantes do inverno, ideal para quem busca conforto, tranquilidade e contato com uma natureza deslumbrante em meio à Serra da Mantiqueira, Monte Verde foi eleito um dos dez destinos mais acolhedores do Brasil em 2025 na 13ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual promovida pelo site de reservas Booking.