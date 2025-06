Estalagem Portucale é inaugurada homenageando temática portuguesa em Águas de Lindóia A Estalagem Portucale nasceu do sonho de homenagear as raízes portuguesas de uma família apaixonada pela arte de bem receber Cartão de Visita|Do R7 26/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h16 ) twitter

Juan Gasparin Fotografia Juan Gasparin Macedo

A Estalagem Portucale nasceu do sonho de homenagear as raízes portuguesas de uma família apaixonada pela arte de bem receber. Há 40 anos, o hotel pertence à mesma família e agora ganha uma nova vida pelas mãos do filho e nora do antigo proprietário, que decidiram reabrir suas portas como uma forma de homenagem e de continuidade ao legado que o Sr. Armênio construiu com tanto carinho.

Localizada no centro de Águas de Lindóia, a Estalagem ocupa um charmoso prédio histórico dos anos 1930, cuidadosamente restaurado para unir o encanto do passado com o conforto da hotelaria contemporânea. São 28 acomodações que recebem, principalmente, casais em busca de descanso, charme e sofisticação — mas também há espaço para pequenas famílias.

Inspirado na antiga cidade lusa “Portucale”, o hotel carrega em sua identidade os tons, sabores e símbolos de Portugal. Os azulejos nas paredes, o pastel de Belém servido no café, o vinho no fim da tarde e o atendimento caloroso fazem da estada uma experiência marcante e acolhedora.

Mais do que um hotel, a Estalagem Portucale é um refúgio elegante com alma portuguesa — e agora, também, um tributo à história e aos valores de uma família que acredita no poder de bem receber.

Águas de Lindóia

Localizada a cerca de 180 km da capital paulista, Águas de Lindóia é um dos principais destinos turísticos do interior de São Paulo, integrando o famoso Circuito das Águas Paulista. Com clima ameno, paisagens serranas e infraestrutura acolhedora, a cidade é conhecida por suas águas minerais de propriedades medicinais, mas oferece muito mais do que tratamentos terapêuticos.

O Balneário Municipal é o grande cartão-postal da cidade que oferece banhos de imersão, duchas, massagens, saunas e outros tratamentos que utilizam as águas minerais reconhecidas internacionalmente. Fica a apenas 400 metros da Estalagem Portucale.

O Morro Pelado é outro grande atrativo que, estando a 1.400 metros de altitude, oferece uma vista deslumbrante da Serra da Mantiqueira e da região. No local, é possível praticar atividades como tirolesa, arvorismo, passeios de quadriciclo e até voo de parapente.

Quem viaja com crianças encontra diversão no Thermas Hot World, parque aquático com piscinas termais, toboáguas, rio lento e áreas temáticas. Para quem prefere passeios mais tranquilos, uma boa opção é o passeio de trenzinho turístico, que percorre pontos importantes da cidade com guias animados e música ao vivo.

Mais informações: www.estalagemportucale.com.br