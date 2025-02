Estreia de Gertrude, Alice e Picasso leva grandes nomes ao MI Teatro Com direção de Vanessa Goulartt, espetáculo traz Bárbara Bruno, Joca Andreazza e Patrícia Vilela em uma trama instigante sobre arte... Cartão de Visita|Do R7 17/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h25 ) twitter

Com direção de Vanessa Goulartt, espetáculo traz Bárbara Bruno, Joca Andreazza e Patrícia Vilela em uma trama instigante sobre arte e literatura

Na noite de 7 de fevereiro, o MI Teatro foi palco da aguardada estreia de Gertrude, Alice e Picasso, peça de Alcides Nogueira que explora o universo de Gertrude Stein e sua relação com Alice B. Toklas e Pablo Picasso. Sob a direção sensível e precisa de Vanessa Goulartt, o espetáculo emocionou a plateia, destacando a potência cênica de Bárbara Bruno, Joca Andreazza e Patrícia Vilela.

O texto mergulha na genialidade de Gertrude Stein, uma das figuras mais influentes da literatura modernista, cuja casa em Paris foi ponto de encontro para artistas e intelectuais do século XX. Alice B. Toklas, sua companheira de vida e de arte, também ganha protagonismo na peça, revelando sua importância não apenas na vida pessoal de Stein, mas também como sua maior incentivadora e guardiã de sua obra. Picasso, por sua vez, representa o vínculo entre literatura e artes plásticas, personificando a efervescência criativa da época.

Além de celebrar esses ícones da cultura, a montagem presta uma homenagem emocionante à grande atriz Nicette Bruno, mãe de Bárbara Bruno, que protagonizou essa peça em 1996, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. O legado de Nicette no teatro brasileiro é inestimável, e revisitar esse texto nos palcos, agora com sua filha no elenco, torna a experiência ainda mais especial e simbólica.

Escrita pelo renomado dramaturgo Alcides Nogueira, a peça reafirma a força do autor na dramaturgia nacional. Com uma carreira consolidada no teatro e na televisão, Nogueira é conhecido por sua escrita sofisticada e seu olhar afiado para personagens históricos e temas universais. Seu trabalho, sempre permeado por uma profunda sensibilidade artística, ganha nova vida nessa montagem que dialoga com o passado e o presente.

A estreia contou com a presença de personalidades como Nany People, Ciro Barcellos, João Signorelli, Tuna Dwek, Júlio Casares e Mara Carvalho, entre outros, que prestigiaram a montagem e aplaudiram de pé o trabalho do elenco e da direção. A temporada segue até 05 de abril, prometendo consolidar-se como um dos grandes sucessos do teatro paulistano.

Serviço:

Peça: “Gertrude, Alice e Picasso”

Autor: Alcides Nogueira

Elenco: Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreazza

Direção: Vanessa Goulartt

Concepção original: Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho

Luz: César Pivetti

Fotos: Ronaldo Gutierrez

Caracterização: Beto França

Trilha composta: André Abujamra

Trilha sonora: Ricardo Severo

Acessórios: TC Jewerly

Onde? MI Teatro

Rua Pamplona, 310

Quando?

De 07 de fevereiro a 05 de abril de 2025.

Sextas e sábados às 20h.

Valor do ingresso: R$80,00 Meia R$40,00

Ingressos à venda no Sympla

https://abrir.link/bvVSQ