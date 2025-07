Estudantes de Ribeirão Preto se destacam em Olimpíada Brasileira de Robótica Alunos do Colégio Marista Champagnat Ribeirão Preto brilham em primeira participação na competição e reforçam o incentivo à tecnologia... Cartão de Visita|Do R7 01/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h37 ) twitter

A introdução à ciência e a tecnologia deve ser iniciada ainda na escola, e o Colégio Marista Champagnat Ribeirão Preto é um exemplo disso. Estreando na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), estudantes com idades entre 11 e 15 anos da instituição conquistaram o 4º lugar nas categorias Nível 1, voltada para alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental; e Nível 2, com estudantes do 8º ao 9 º, ensino médio e técnico; na etapa prática regional, realizada em junho. A competição reuniu mais de 70 equipes e desafiou os jovens a serem responsáveis por desenvolver robôs autorais capazes de cumprir tarefas complexas.

As práticas de robótica vêm ganhando relevância como ferramenta educacional no Brasil, estimulando inovação, criatividade e experimentação no contexto escolar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2022), 26,7% das escolas públicas e particulares do país já oferecem alguma atividade relacionada à robótica. Neste contexto, especialistas apontam que o setor ainda tem grande potencial de expansão a curto prazo, impulsionado especialmente pela participação dos estudantes em competições, assim como a OBR.

A preparação para o torneio foi intensa. "A jornada dos alunos foi marcada por muitos desafios. Tivemos pouco tempo de treino até o dia da competição, e as tecnologias utilizadas eram novidade para a maioria dos estudantes. Os encontros eram semanais e, no início, realizamos uma formação sobre os componentes que seriam utilizados, lógica de programação e um direcionamento para a resolução dos desafios da competição, para que os alunos tivessem subsídios para desenvolver um robô totalmente autoral", conta o analista de tecnologia educacional do colégio, Bruno Vicente Moraes.

A equipe do Marista Champagnat Ribeirão Preto foi formada por estudantes do ensino fundamental anos finais, que se dedicaram ao desenvolvimento dos robôs e à preparação para a competição. Durante a jornada, os estudantes enfrentaram situações que exigiram criatividade e capacidade de superação, como ajustes de última hora na programação e a necessidade de adaptação diante de imprevistos técnicos.

"Ao chegar na competição, percebemos que as mesas oficiais eram diferentes das que utilizamos nos treinos no colégio. Os alunos precisaram adaptar para que os sensores e demais componentes estivessem devidamente calibrados, tudo isso em apenas dois minutos antes do round oficial. Além disso, foi necessário controlar o nervosismo, a ansiedade e manter o espírito de equipe para realizar os ajustes necessários de forma colaborativa e eficaz", relata.

Com o resultado positivo, o colégio já prepara novos passos. O clube de robótica, que antes funcionava apenas de forma pontual, passa a ser uma atividade fixa no calendário escolar. Mais do que isso, já está prevista para o segundo semestre a inauguração de um espaço maker, com impressoras 3D e máquinas de corte a laser, ampliando o acesso dos estudantes a projetos interdisciplinares e tecnologias de ponta.

"O resultado que nossos alunos alcançaram na OBR é fruto de muito empenho, resiliência e, principalmente, do interesse crescente que eles demonstram pela tecnologia. Mais do que conquistar troféus, queremos prepará-los para o mundo, despertando o protagonismo e o gosto por desafios reais. Queremos que a tecnologia esteja presente não só em momentos pontuais, mas no cotidiano pedagógico da escola, para que mais alunos possam descobrir seu potencial”, complementa Bruno.

Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

A OBR é uma das principais competições educacionais do país, que estimula estudantes do Ensino Fundamental ao Ensino Médio a se envolverem com tecnologia, inovação e ciência. Dividida em modalidades prática e teórica, prepara os jovens para desafios reais e abre portas para competições internacionais como a RoboCup Junior. A final nacional da edição 2025 será em outubro, em Vitória (ES).