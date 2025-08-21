Eu Galhardo anuncia show de lançamento do álbum “Eu” O trabalho recebe apresentação no dia 30 de agosto no Casarão Floresta, no Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h01 ) twitter

O trabalho recebe apresentação no dia 30 de agosto no Casarão Floresta, no Rio de Janeiro

Após revelar a sua singularidade no álbum de estreia “Eu”, o cantor, compositor, músico e produtor, Eu Galhardo, faz um convite ainda mais intimista: o show de lançamento do trabalho na sua segunda casa, o Casarão Floresta, ou mais conhecido como Estúdio Floresta, no dia 30 de agosto. Os ingressos estão com preços acessíveis e já estão disponíveis no site.

A construção de “Eu” aconteceu de forma orgânica e extensa, sem pressa. As músicas foram gravadas primeiro em voz e violão, que foi como todas foram concebidas. Sem nenhuma outra ideia em volta, Galhardo enviava as guias aos amigos músicos que foi convidando ao longo do projeto e os arranjos eram criados no estúdio em conjunto. As letras das músicas são resgatadas de vários momentos em que o artista compunha, sem saber que mais para frente lançaria seu álbum solo.

"Eu" é uma combinação de rock pop, tem pitadas de reggae com nova mpb e tudo que está em volta do cantor que através de seu olhar sobre o mundo, retratou cada canção propondo reflexão e sentimentos. É a viagem do interior para o exterior dos seus pensamentos.

Gravado nos estúdios Vila Musical por Daniel Wally e Bernardo Tavares. Foi produzido pelo próprio Rafael Galhardo, ao lado de Daniel Martins (Exceto a faixa "Olhe Só"). E Mixado e Masterizado por Tércio Marques.

Escute “Eu”:

https://ingrv.es/eu-q5p-p

A noite do dia 30 de agosto promete com o espetáculo de lançamento do álbum dentro do Casarão Floresta (Estúdio) no Rio de Janeiro, no qual, Galhardo é proprietário. O show conta com o repertório de singles como “Olhe Só”, “Seja Luz”, “Ioio”, “Certo Talvez” e outras faixas do disco. Além da apresentação intimista, o cantor irá trazer projeções e surpresa para o público que estiver presente.

Ficha Técnica, aqui.

SERVIÇO:



Show Lançamento Eu Galhardo do álbum “eu”

Dia: 30/08 (sábado)

Local: Casarão Floresta (Estúdio Floresta)

Endereço: Conselheiro lampreia 115 - Cosme Velho | Rio de Janeiro (RJ)

Horários:

Abertura da casa: 21h

Show: 22h30

Após o show: DJ Mario Mamede

Ingressos:

R$ 20,00 - Primeiro lote

Compra de ingressos:

https://www.sympla.com.br/ evento/eugalhardo-lancamento- do-album-eu/3087143

Redes Sociais Eu Galhardo:

Instagram | Facebook | YouTube