Eu Galhardo anuncia show de lançamento do álbum “Eu”
O trabalho recebe apresentação no dia 30 de agosto no Casarão Floresta, no Rio de Janeiro
Após revelar a sua singularidade no álbum de estreia “Eu”, o cantor, compositor, músico e produtor, Eu Galhardo, faz um convite ainda mais intimista: o show de lançamento do trabalho na sua segunda casa, o Casarão Floresta, ou mais conhecido como Estúdio Floresta, no dia 30 de agosto. Os ingressos estão com preços acessíveis e já estão disponíveis no site.
A construção de “Eu” aconteceu de forma orgânica e extensa, sem pressa. As músicas foram gravadas primeiro em voz e violão, que foi como todas foram concebidas. Sem nenhuma outra ideia em volta, Galhardo enviava as guias aos amigos músicos que foi convidando ao longo do projeto e os arranjos eram criados no estúdio em conjunto. As letras das músicas são resgatadas de vários momentos em que o artista compunha, sem saber que mais para frente lançaria seu álbum solo.
"Eu" é uma combinação de rock pop, tem pitadas de reggae com nova mpb e tudo que está em volta do cantor que através de seu olhar sobre o mundo, retratou cada canção propondo reflexão e sentimentos. É a viagem do interior para o exterior dos seus pensamentos.
Gravado nos estúdios Vila Musical por Daniel Wally e Bernardo Tavares. Foi produzido pelo próprio Rafael Galhardo, ao lado de Daniel Martins (Exceto a faixa "Olhe Só"). E Mixado e Masterizado por Tércio Marques.
Escute “Eu”:
A noite do dia 30 de agosto promete com o espetáculo de lançamento do álbum dentro do Casarão Floresta (Estúdio) no Rio de Janeiro, no qual, Galhardo é proprietário. O show conta com o repertório de singles como “Olhe Só”, “Seja Luz”, “Ioio”, “Certo Talvez” e outras faixas do disco. Além da apresentação intimista, o cantor irá trazer projeções e surpresa para o público que estiver presente.
Ficha Técnica, aqui.
SERVIÇO:
Show Lançamento Eu Galhardo do álbum “eu”
Dia: 30/08 (sábado)
Local: Casarão Floresta (Estúdio Floresta)
Endereço: Conselheiro lampreia 115 - Cosme Velho | Rio de Janeiro (RJ)
Horários:
Abertura da casa: 21h
Show: 22h30
Após o show: DJ Mario Mamede
Ingressos:
R$ 20,00 - Primeiro lote
Compra de ingressos:
https://www.sympla.com.br/
Redes Sociais Eu Galhardo:
