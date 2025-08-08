Evento marcado! Menos é Mais anuncia gravação de DVD em uma edição especial do "Churrasquinho -+" Churrasco, cerveja e pagode, a label que é a cara do Brasil acontece dia 1º de novembro em São Paulo Cartão de Visita|Do R7 08/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h58 ) twitter

Churrasco, cerveja e pagode, a label que é a cara do Brasil acontece dia 1º de novembro em São Paulo

Cartão de Visita - Entretenimento

Após um pouco mais de 6 meses de pausa, a label que é a cara do Brasil, Churrasquinho -+, que conta com muito churrasco, cerveja e pagode, está de volta — e em grande estilo. Desta vez, além do clima já conhecido e amado pelo público, o evento será palco da gravação do novo DVD do grupo, registrando para a eternidade esse retorno triunfal de uma das labels mais celebradas do país. O registro acontece em 1º de novembro, em São Paulo, e seus ingressos serão abertos para venda na próxima segunda-feira, dia 11, às 12h.

“Estamos muito empolgados com esse momento! Voltar com o Churrasquinho e ainda gravar um novo DVD em São Paulo é uma realização gigante. É um projeto feito com muito carinho, já estamos ensaiando, escolhendo cada faixa a dedo, pensando em todos os detalhes pra entregar uma experiência única pra quem estiver com a gente nesse dia”, compartilha Goes.

E Duzão completa: “Essa gravação vai ser especial demais! É o nosso reencontro com o público do Churrasquinho, num formato que a gente ama e que tem tudo a ver com o Menos é Mais. Quem for vai viver uma parada inesquecível, pode esperar surpresa, emoção e, claro, muito pagode!"

Fãs de todos os cantos do Brasil já podem se programar para viver uma experiência única, repleta de toda a identidade do grupo brasiliense. Para deixar o dia mais especial, o local do show contará com quatro setores, são eles: Arena, Área VIP e Open Bar.

Serviço:

Gravação de DVD do Churrasquinho -+

1º de novembro de 2025

São Paulo – SP

Início das vendas: segunda-feira, 11 de agosto, às 12h

- Os ingressos da Arena serão comercializados a partir de R$ 80, valor correspondente ao primeiro lote.