Fábio Júnior e Banda Yahoo se apresentam em São Paulo Evento reúne dois grandes nomes da música brasileira em shows completos e promete ao público emoção à flor da pele Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h38 )

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, será palco de uma noite especial na próxima sexta-feira (15), reunindo duas atrações de peso da música nacional: a Banda Yahoo e o cantor Fábio Júnior. A abertura dos portões está prevista para as 20h, com ingressos disponíveis pela plataforma Ticket360.

O show da Banda Yahoo marca o início da turnê nacional “Yahoo Novelas”, um espetáculo que revisita todo o repertório do grupo ligado às trilhas sonoras de novelas brasileiras. No palco, os músicos também prestarão homenagens a artistas que marcaram gerações, com canções que embalaram histórias na televisão. Formada atualmente por Zé Henrique (voz e baixo), Diogo Macedo (bateria), Léo Mendes (teclados, violão e vocal) e Rodrigo Novaes (guitarra e vocal), a banda foi criada em 1988 pelo guitarrista Robertinho de Recife e pelo cantor Zé Henrique, conquistando o país com hits como Mordida de Amor, Anjo, Hey Jude e Caminhos de Sol, entre outros sucessos.

Fechando a noite, o público será presenteado com o talento e o carisma de Fábio Júnior. Com mais de quatro décadas de carreira, o cantor e ator é dono de uma das vozes mais reconhecidas e admiradas do Brasil. Seu repertório inclui músicas que atravessaram gerações, como Pai, Alma Gêmea e Só Você. Iniciando sua trajetória artística nos anos 1970, consolidou-se como ícone da música romântica e também como protagonista de novelas de sucesso, deixando sua marca profunda na cultura brasileira.

O evento promete unir romantismo e energia em uma única noite inesquecível, celebrando a trajetória de dois ícones que continuam emocionando e encantando plateias por todo o país.

Serviço

Fábio Júnior e Banda Yahoo se apresentam em São Paulo

Data: 15 de agosto (sexta-feira)

Abertura dos portões: 20h

Local: CTN (Centro de Tradições Nordestinas)

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/31309/fabio-jr-no-show-bem-mais-que-os-meus-20-e-poucos-anos