"Fantasía": single de Pabllo Vittar com Nathy Peluso chega hoje às plataformas A parceria entre a brasileira e a argentina marca o primeiro single do ano de Vittar, que nos próximos meses irá lançar algumas músicas... Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h05 )

Pabllo Vittar lançou o seu primeiro single do ano! “Fantasía”, uma canção em espanhol, conta com a participação da cantora argentina Nathy Peluso, uma das artistas mais inovadoras da música urbana latina nos últimos tempos. A faixa já está disponível nas plataformas de streaming e marca o início de uma série de lançamentos que a diva brasileira vai realizar nos próximos meses em inglês e espanhol.

O videoclipe da faixa, gravado em São Paulo, será lançado nos próximos dias, com direção de Bruno Ilogti, que já trabalhou com Pabllo e dirigiu alguns clipes como “Sua Cara”, “Paradinha” da Anitta e “Hungry”da Fergie. O diretor também já esteve em trabalhos com Nicki Minaj, J. Balvin e grandes marcas internacionais.

“Fantasía” é um reggaeton eletrizante que mistura paixão, desejo e uma conexão magnética entre duas almas, que promete conquistar públicos em toda a América Latina. Pabllo celebra a parceria inédita com Nathy e fala da escolha de lançar o primeiro single do ano em outro idioma. “Senti falta de cantar em espanhol para meus fãs latinos, e trabalhar com Nathy, de quem sou fã há tanto tempo, tem sido uma experiência incrível e gratificante! Fantasía é o primeiro de muitos lançamentos em inglês e espanhol! Mal posso esperar para compartilhar todos eles com o mundo”, conta a artista.

Nathy Peluso é cantora, rapper e compositora argentina radicada na Espanha. Com o seu primeiro álbum, “Calambre”, lançado em 2020, a artista ganhou notoriedade na cena musical latina e se destacou pelo seu estilo inovador e uma presença de palco cativante. A artista fala como foi gravar com Pabllo. “Criar Fantasía com a Pabllo foi uma experiência emocionante e super divertida. Desde o começo, sentimos que a música tinha algo magnético, uma sensualidade e uma vibração lúdica que queríamos levar ao limite, falando sobre o desejo através das lentes do poder e do amor-próprio”.

Aos 29 anos, Nathy Peluso já ganhou cinco Grammys Latinos, se igualando ao número de vitórias de Mercedes Sosa como a artista feminina mais premiada. Ela também foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Canção de Rap/Hip-Hop.

A música “Fantasía” vai fazer parte de uma campanha da Coca-Cola para a América Latina.