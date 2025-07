Feat de Bárbara Bandeira com Veigh está entre os maiores sucessos da cantora luso-brasileira A artista tem 20 certificações em Portugal e se firma como uma das principais vozes da música pop Cartão de Visita|Do R7 22/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h17 ) twitter

A artista tem 20 certificações em Portugal e se firma como uma das principais vozes da música pop

Com apenas 24 anos, Bárbara Bandeira é um dos maiores nomes da música pop portuguesa e acumula feitos históricos em sua carreira. Agora, com os olhos voltados para o Brasil, país de sua mãe, ela busca conquistar um novo público. E você sabia que ela já tem uma forte conexão com artistas brasileiros? Sua colaboração com Veigh na música "Fumaça", por exemplo, é Single de Platina em Portugal, certificação que reflete o potencial dessa parceria.

Lançada em maio de 2024, a canção está presente no projeto “Lusa: Ato I” e marca mais um passo na expansão do trap e do pop urbano em língua portuguesa para novos públicos ao redor do mundo.

“A certificação de ‘Fumaça’ é muito especial pra mim, principalmente por ser uma colaboração com o Veigh, um artista que admiro imenso e que representa uma cena musical tão forte no Brasil. Essa conquista mostra como a música em português pode atravessar fronteiras, estilos e culturas. Estou muito feliz com o carinho do público e com tudo o que essa música tem representado na minha trajetória”, celebra Bárbara.

Com "Fumaça", Bárbara acumula 20 marcos de sucesso até esta segunda-feira (21). Confira:

“Carro” (feat. Dillaz) - 5 Platinas

“Ou Não“ - Ouro

“Como Tu“ (feat. Ivandro) - Diamante

“Cristaliza“ - Ouro

“Onde Vais“ - 4 Platinas

“Nós os Dois“ - 2 Platinas

“Como Eu“ - 3 Platinas

“E Se Eu“ - Platina

“A Última Carta“ - Platina

Atualmente em turnê pela Europa, Bárbara vem lotando festivais e casas de shows, consolidando sua posição como um fenômeno pop geracional. Fora dos palcos, ela está desenvolvendo a segunda parte de “Lusa”, que terá gravações inéditas e mais parcerias locais. Com o apoio internacional da Warner Music, o projeto será desvendado ao longo de 2025 e 2026, por meio do lançamento de quatro EPs

