Felipe e Rodrigo emplacam 5 músicas entre as populares no TikTok Quando o assunto é hit atemporal, eles dão aula! Felipe e Rodrigo seguem colecionando conquistas na carreira Cartão de Visita|Do R7 29/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Quando o assunto é hit atemporal, eles dão aula! Felipe e Rodrigo seguem colecionando conquistas na carreira. A dupla emplacou cinco músicas entre as mais populares da plataforma TikTok: “Média Boa” (+ 674,3 mil criações), “Pega o Beco” (+ 22,5 criações), “Banquinho” (+ 66,6 mil criações), “Passo no Escuro” ( + 5.700 criações) e “Questão de Tempo” (+ 24,5 mil criações).

O grande destaque é “Média Boa”, primeiro viral dos sertanejos, que continua alcançando números expressivos e consolidando seu sucesso nas redes, somando mais de 82 milhões de reproduções só no Youtube.

“Estamos muito felizes! Alcançamos 5 faixas entre as mais populares do TikTok, é um feito e tanto. Nunca imaginamos que nossas músicas iriam virar trend”, comenta Felipe. Rodrigo também vibra com o feito e completa: "É incrível ver que nossas faixas estão em destaque na plataforma, e muito legal observar cada pessoa criando trends diferentes.”

Em tempo: no último sábado, 26 de abril, Felipe e Rodrigo subiram ao palco do Ribeirão Rodeo Music, um dos maiores rodeios do Brasil, e fizeram uma apresentação histórica em Ribeirão Preto.