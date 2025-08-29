Felipe & Rodrigo lançam “Nossa Cara”, terceiro álbum audiovisual da dupla O projeto conta com sucessos já consolidados como “Banquinho”, “Caos de Alguém” e duas canções inéditas Cartão de Visita|Do R7 29/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h38 ) twitter

Sucesso por onde passam, Felipe & Rodrigo lançam “Nossa Cara”, o terceiro álbum audiovisual da dupla, lançado pela Virgin Music Group. Registrado em um show feito em São Paulo em outubro do ano passado, eles agora encerram com chave de ouro mais um projeto inesquecível, que já lhes rendeu mais de 108 milhões de streams em áudio e vídeo.

“Nossa Cara” sucede “No Sentimento”, lançado em 2023, e “Questão de Tempo”, lançado em 2024, ambos com diversos hits que marcaram a carreira da dupla. O primeiro foi o responsável por elevar o nome do duo no cenário do sertanejo nacional com a canção “Média Boa”, enquanto o segundo conta com “Gosta de Rua”, que se tornou a canção mais executada no ano passado segundo dados da Pro-Música, um marco e tanto para a carreira de Felipe & Rodrigo.

Agora, “Nossa Cara” nos brinda com novos sucessos como “Banquinho”, que conta com mais de 100 mil criações de vídeos nas redes sociais, e o grande hit “Caos de Alguém”, faixa que já chegou ao top #5 do Spotify com mais de 5 milhões de plays na plataforma, e alcançou a 19ª posição no YouTube, além de somar mais de 50 mil criações nas redes e ter alcançado a primeira posição nas rádios, no ranking de todas as praças. A faixa é indispensável na playlist dos fãs da dupla, e nos shows seu sucesso se confirma com o público cantando em coro.

Ouça “Caos de Alguém” AQUI

Assista ao videoclipe de “Caos de Alguém” AQUI

Parceira de longa data de Felipe & Rodrigo e os acompanhando desde o início de seus projetos, a Virgin Music Group está junto da dupla para mais este álbum, sendo responsável por seu lançamento assim como foi de seus dois anteriores.

“Nossa Cara” também conta com duas canções inéditas que chegam prontas para cair no gosto dos fãs, sendo uma delas a canção “Não Dorme Mais”, que chega acompanhada de um videoclipe já disponível no canal da dupla no YouTube e demais plataformas de vídeo, e “Dramático”, cujo videoclipe chega ao YouTube na semana seguinte, dia 4 de setembro, finalizando os lançamentos em vídeo do projeto.

Felipe & Rodrigo acabam de vir de um momento super especial de suas carreiras. No último final de semana (dia 24), a dupla fez sua estreia no palco principal na edição histórica de 70 anos da Festa do Peão de Barretos, o maior rodeio da América Latina, cantando todos os seus maiores sucessos para uma multidão de mais de 40 mil pessoas.

A noite foi regada de muita emoção, alegria e momentos divertidos, com a dupla sempre fazendo questão de estar perto daqueles que fazem tudo acontecer: o público. Como já é tradição em seus shows, eles desceram para a plateia com uma garrafa de uísque na mão para distribuir bebida aos fãs, e se divertiram enquanto cantavam o melhor do modão sertanejo.

A estreia só reforçou a força e potencial de Felipe & Rodrigo, que agora fecham o projeto “Nossa Cara”, mas já deixam claro que muito está por vir: “Estamos muito animados com a conclusão de mais um projeto e somos muito gratos por todo o carinho e apoio do público”, comenta Felipe. “Queremos agradecer a todos os que têm nos apoiado. Pedimos que continuem ouvindo muito e aguardem, porque em breve teremos mais novidades”, acrescenta Rodrigo.