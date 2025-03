Feriado de Páscoa atrai turistas internacionais para resort de Gaspar O Fazzenda Park Resort apresenta o pacote “Vem se Renovar na Páscoa no Fazzenda”, com atividades e apresentações temáticas Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h45 ) twitter

O Fazzenda Park Resort apresenta o pacote “Vem se Renovar na Páscoa no Fazzenda”, com atividades e apresentações temáticas

O feriado de Páscoa tem grande relevância para o turismo catarinense. É na Semana Santa que o estado recebe muitos turistas internacionais, principalmente uruguaios que aproveitam o feriadão para conhecer as belezas de Santa Catarina. Em 2024, 71,7% dos viajantes eram de fora do Brasil, segundo dados do Ministério do Turismo. O Fazzenda Park Resort, localizado em Gaspar (SC), recebeu 22,8% de uruguaios no ano passado, no período da Semana Santa e Páscoa.

O resort oferece uma gama completa de atividades de lazer, incluindo a maior piscina aquecida ao ar livre do sul do país, com mais de 3 mil m², além de piscina interna, hidromassagens e bar molhado. Para os aventureiros, há cavalgadas, passeios de bicicleta, trilhas de quadriciclo e arvorismo. Mesas de ping pong, sinuca e pebolim também estão disponíveis.

A equipe de recreação Fazzendásticos organiza atividades e apresentações especiais para todas as idades, como gincanas, jogos, oficinas e shows. "Nosso objetivo é proporcionar o máximo de diversão aos hóspedes", afirma Antonio Coradini, gerente comercial e de marketing. "Tudo é pensado e produzido internamente, com espetáculos teatrais imperdíveis e de alto nível, que encantam adultos e crianças, além de atividades o dia inteiro para toda a família".

‌



A gastronomia é outro destaque, com cinco refeições diárias inclusas no pacote: café da manhã, almoço, café colonial, jantar e petiscos na piscina. Os pratos são preparados com ingredientes frescos e um toque especial, e a equipe de chefs adapta as refeições para hóspedes com necessidades alimentares específicas.

O Fazzenda também oferece atrações musicais diversificadas, de cantores e grupos regionais até shows nacionais. Já passaram pelo resort diversos nomes da música sertaneja, como Daniel, Alexandre Pires, Gian e Giovanni, Michel Teló e César Menotti e Fabiano, e do Pop nacional, como o grupo Roupa Nova.

‌



De 17 a 21 de abril, o resort oferece o pacote "Vem se Renovar na Páscoa no Fazzenda", com atividades temáticas e uma programação diferenciada. Para mais informações, acesse o site https://www.fazzenda.com.br/ pacotes/ ou ligue para (47) 3397 9000.

Sobre o Fazzenda Park Resort

Com mais de 25 anos no mercado da hotelaria e do turismo, o Fazzenda – que faz parte do holding FG Brazil - contempla em seus mais de 2 milhões de m² diversas atrações: piscina aquecida com mais de 3 mil m² (a maior do sul do país), cavalgada, passeios de bicicleta, áreas de lazer com mesas de ping pong, sinuca e pebolim, arvorismo, trilha com quadriciclo, além das apresentações especiais produzidas pela equipe recreativa do Fazzenda, os Fazzendásticos. E para tornar a experiência ainda mais completa, o Fazzenda é um resort all inclusive.