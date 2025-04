Feriadões 2025 oferecem quatro ótimas oportunidades de viagem para um dos destinos mais divertidos De abril a novembro, Olímpia e o Thermas dos Laranjais, no interior paulista, são destino certo de lazer e descanso para as famílias... Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 14h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h25 ) twitter

O calendário traz uma excelente notícia para os brasileiros que gostam de planejar viagens com antecedência: em 2025, serão quatro “super feriadões” distribuídos ao longo do ano, somando 16 dias de descanso e diversão. Para aproveitar ao máximo essas oportunidades, o Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina e segundo do mundo, já se prepara para receber famílias de todo o Brasil.

“Os feriados prolongados são ótimos para as famílias viajarem sem precisarem tirar férias do trabalho, necessariamente. É possível aproveitar e ter uma experiência completa em destinos como Olímpia e o Thermas, já que, hoje, quatro dias é o período mínimo para explorar tudo o que a cidade e nosso parque oferecem”, diz o arquiteto Jorge Noronha, presidente do parque.

O Thermas dos Laranjais possui mais de 60 atrações para todas as idades, de montanha-russa aquática e alguns dos toboáguas mais radicais do mundo, a atrações relaxantes como ofurôs, hidro-spa, e divertidas para as crianças, como o Play Kids. Para este ano, está prevista ainda a inauguração do aguardado complexo de toboáguas Nações, um dos maiores e mais rápidos do Brasil.

Confira as datas dos feriadões e se programe:

Páscoa e Tiradentes (18 a 21 de abril): Quatro dias consecutivos combinando a Sexta-feira Santa e o feriado de Tiradentes, criando uma oportunidade excepcional para uma imersão completa nas mais de 60 atrações do parque.

Dia do Trabalho (1 a 4 de maio): Quatro dias de descanso ativo iniciados na quinta-feira, 1º de maio, estendendo-se pelo final de semana.

Corpus Christi (19 a 22 de junho): Feriado religioso que, em 2025, proporciona quatro dias ininterruptos para diversão aquática em família.

Dia da Consciência Negra (20 a 23 de novembro): Último feriado prolongado do ano antes do Natal, oferecendo quatro dias para os visitantes aproveitarem as atrações do parque antes do período de férias escolares.

Planeje com antecedência

Para evitar filas e garantir descontos especiais, os ingressos podem ser adquiridos diretamente na loja virtual do parque (loja.termas.com.br), com vantagens como parcelamento em até 3x sem juros, entrada antecipada pela portaria especial e QR Code para acesso direto.

O Thermas dos Laranjais funciona 365 dias por ano e é o primeiro parque do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Conheça o Thermas dos Laranjais:

Site: www.termas.com.br

Nas redes sociais: @thermasdoslaranjaisoficial

Telefone: (17) 3279-3500