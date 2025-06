Férias de inverno nas montanhas da Mantiqueira nas pousadas mais aconchegantes de Monte Verde Escondida entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, Monte Verde é um destino que combina o charme europeu com o acolhimento mineiro... Cartão de Visita|Do R7 06/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h58 ) twitter

Escondida entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, Monte Verde é um destino que combina o charme europeu com o acolhimento mineiro. Localizada no município de Camanducaia, a cerca de 165 km de São Paulo, essa vila encantadora é conhecida como a “Suíça Mineira” por sua arquitetura alpina, o clima frio e a natureza exuberante que a rodeia.

Durante o inverno, especialmente nos meses de junho e julho, Monte Verde se transforma em um cenário romântico, com temperaturas que variam entre 5 °C e 20 °C. É o momento ideal para estrear os casacos, curtir um fondue à luz de velas, caminhar pelas trilhas rodeadas por araucárias ou relaxar diante da lareira com um bom vinho. A temporada é marcada ainda pelo tradicional Festival de Inverno, que atrai visitantes em busca de cultura, gastronomia e lazer ao ar livre.

Além da natureza vibrante, com trilhas como a do Pico do Selado e do Pinheiro Velho, a vila conta com uma charmosa rua central repleta de lojinhas de malhas, queijos, chocolates artesanais e cafeterias acolhedoras. A culinária também é destaque, com restaurantes que servem desde pratos típicos mineiros até especialidades internacionais, sempre em ambientes românticos e intimistas.

E para tornar a experiência ainda mais especial, duas hospedagens se destacam pelo conforto e pelo atendimento impecável: a Pousada Pedras e Sonhos e a Pousada Jardim da Mantiqueira.

A Pousada Pedras e Sonhos encanta com sua vista panorâmica para as montanhas. Suas suítes têm lareira, banheira de hidromassagem, ar-condicionado quente e frio e varanda privativa — perfeitas para curtir o friozinho com privacidade e estilo. A vista da serra, que se revela logo ao acordar, é um dos destaques que fazem da pousada um verdadeiro refúgio romântico.

Já a Pousada Jardim da Mantiqueira, envolta por um lindo jardim, proporciona um ambiente tranquilo e acolhedor. Seus chalés oferecem aquecimento, banheira de hidromassagem e ar-condicionado em algumas unidades e até estrutura com carregador para carros elétricos, mostrando o cuidado em oferecer comodidade e sustentabilidade aos hóspedes.

Ambas as pousadas servem um delicioso café da manhã com produtos frescos e regionais e têm acesso fácil por via pavimentada, o que garante praticidade mesmo nos dias mais frios.

Para mais informações e reservas, acesse: www.pedrasesonhos.com.br e www.pousadajardimdamantiqueira.com.br

